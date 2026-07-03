Πολωνία: Ο πρωθυπουργός προειδοποίησε για πιθανή ρωσική απειλή - «Προετοιμαζόμαστε για διάφορες καταστάσεις»

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας δήλωσε ότι η χώρα προετοιμάζεται για «διάφορα» σενάρια και ότι οι επόμενοι μήνες ενδέχεται να είναι «κρίσιμοι» όσον αφορά την απειλή από τη Ρωσία.

Ο Ντόναλντ Τουσκ απάντησε σε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τα οποία η Μόσχα σχεδίαζε μια ένοπλη «προβοκάτσια» στην Πολωνία για να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ, επικαλούμενος πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

«Δεν θέλω να τρομάξω κανέναν, αλλά οι επόμενοι μήνες μπορεί πραγματικά να είναι κρίσιμοι, μεταξύ άλλων και λόγω της μεταβαλλόμενης φύσης του πολέμου. Αυτές οι ανησυχίες είναι ιδιαίτερα αισθητές στις χώρες της Βαλτικής», δήλωσε ο Τουσκ στους δημοσιογράφους την Παρασκευή.

Ανησυχία στην Πολωνία για τη ρωσική απειλή

Το πολωνικό ειδησεογραφικό μέσο Onet ανέφερε ότι πηγές κοντά στον πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι είχαν δηλώσει ότι οι ΗΠΑ είχαν εκδώσει αρκετές προειδοποιήσεις προς τη Βαρσοβία σχετικά με ένα σχέδιο επίθεσης κατά της χώρας.

Σύμφωνα με τα φερόμενα σχέδια, τα οποία δημοσιεύθηκαν επίσης από την εφημερίδα Telegraph στο Ηνωμένο Βασίλειο την Παρασκευή, οι πολωνικές υποδομές θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο πυραύλων ή drones, ή θα μπορούσαν να αποσταλούν στρατιώτες στο κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ.

Οι αναφορές υποδηλώνουν ότι ο στόχος θα ήταν να ασκηθεί πίεση στους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας ώστε να αναστείλουν τη βοήθεια προς τη χώρα, καθώς αυτή συνεχίζει να πολεμά ενάντια στην πλήρη εισβολή της Ρωσίας, που ξεκίνησε το 2022.

Ερωτηθείς σχετικά με τις αναφορές, ο Τουσκ δήλωσε: «Ας μην φοβόμαστε, προετοιμαζόμαστε για διάφορες καταστάσεις, αλλά δεν μπορούμε να τις αγνοήσουμε... Έχουμε επίγνωση των απειλών, μεταξύ άλλων χάρη στις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τους συμμάχους μας».

Ο πρόεδρος της Πολωνίας Ναβρότσκι αναμένεται να συμμετάσχει την επόμενη εβδομάδα σε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, μαζί με ηγέτες άλλων κρατών-μελών της αμυντικής συμμαχίας.

Η πιθανότητα ενός υβριδικού πολέμου

Ο Γενικός Γραμματέας Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι η συνάντηση αυτή θα δείξει ότι οι Ευρωπαίοι ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση των αμυντικών δαπανών τους, ενώ αναμένεται επίσης οι ηγέτες να δεσμευτούν να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση όπλων για την Ουκρανία.

Ο Τουσκ δήλωσε στην εφημερίδα Financial Times τον Απρίλιο ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί σε κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ μέσα σε «μήνες».

Τα κράτη της Βαλτικής έχουν εκφράσει στο παρελθόν ανησυχίες σχετικά με την ευπάθειά τους σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης. Τα λετονικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τον Ιούνιο ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας είχαν προειδοποιήσει ότι η Μόσχα σχεδίαζε στρατιωτικές προκλήσεις στην περιοχή ή στην Πολωνία.

Ο πρέσβης της Λιθουανίας στο ΝΑΤΟ δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ρωσία είναι πιο πιθανό να καταφύγει σε υβριδικό πόλεμο — όπως εισβολές με πυραύλους ή drones — παρά σε συμβατική στρατιωτική επίθεση, σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της χώρας, LRT.

Το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ ορίζει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός μέλους θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, για την οποία τα κράτη-μέλη θα έρθουν αμοιβαία σε αμυντική υποστήριξη.

Με πληροφορίες από BBC