Πολωνία: Κλειστά δύο αεροδρόμια λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε δύο αεροδρόμια στην Πολωνία, μετά τις σφοδρές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία.

Τα αεροδρόμια του Ζέσουφ και του Λούμπλιν σύμφωνα με τις πληροφορίες έκλεισαν προσωρινά, καθώς απογειώθηκαν αεροσκάφη της πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολωνικής Υπηρεσίας Αεροπλοΐας στην πλατφόρμα X.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων επιβεβαίωσε ότι η απογείωση των μαχητικών έγινε ως προληπτικό μέτρο, σε απάντηση σε πιθανή ρωσική πυραυλική επίθεση στην Ουκρανία.

«Λόγω της δραστηριότητας ρωσικών αεροπορικών δυνάμεων που πλήττουν το ουκρανικό έδαφος, η Πολεμική Αεροπορία ξεκίνησε επιχειρήσεις στον πολωνικό εναέριο χώρο», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, πολωνικά μαχητικά και αντιαεροπορικά συστήματα, καθώς και ραντάρ αναγνώρισης από το έδαφος, τέθηκαν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

«Οι επιχειρήσεις αυτές είναι προληπτικές και έχουν στόχο να διασφαλίσουν την ασφάλεια και να προστατεύσουν τον εναέριο χώρο μας, ιδιαίτερα σε περιοχές δίπλα σε ζώνες υπό απειλή», προσθέτει η ανακοίνωση.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση, ενώ οι δυνάμεις της Πολωνίας παραμένουν έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε απειλή.