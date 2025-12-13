Πολωνία: Εντοπίστηκε σήραγγα διακίνησης μεταναστών στα σύνορα με Λευκορωσία

Περισσότεροι από 180 μετανάστες εισήλθαν παράνομα στην Πολωνία μέσω υπόγειας σήραγγας κάτω από τα σύνορα με τη Λευκορωσία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολωνικής Συνοριοφυλακής.

Οι περισσότεροι έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολοίπων.

Η υπόγεια δίοδος είχε ανοιχτεί κάτω από φράγμα, κοντά στη Ναρέβκα, στη βορειοανατολική Πολωνία. Σύμφωνα με τις αρχές, είχε μήκος σχεδόν 100 μέτρων και ύψος περίπου 1,5 μέτρο. Η είσοδός της βρισκόταν κρυμμένη σε δασική έκταση στη λευκορωσική πλευρά, σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από τα σύνορα, ενώ η έξοδος κατέληγε μόλις 10 μέτρα εντός πολωνικού εδάφους.

Χάρη σε συνδυασμό ηλεκτρονικών συστημάτων επιτήρησης, οι συνοριοφύλακες εντόπισαν γρήγορα τους μετανάστες αμέσως μετά την έξοδό τους από τη σήραγγα. Πάνω από 130 άτομα συνελήφθησαν, με τη συνδρομή αστυνομικών, στρατιωτών και σκύλων ανίχνευσης.

Μεταξύ των συλληφθέντων επικρατούν υπήκοοι Αφγανιστάν και Πακιστάν, ενώ στην ομάδα περιλαμβάνονται επίσης άτομα από την Ινδία, το Νεπάλ και το Μπανγκλαντές.

Φωτ: Straż Graniczna

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανδρών — ενός 69χρονου Πολωνού και ενός 49χρονου Λιθουανού — οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στη μεταφορά των μεταναστών προς χώρες της δυτικής Ευρώπης.

Η Συνοριοφυλακή επισημαίνει ότι πρόκειται για την τέταρτη υπόγεια σήραγγα που εντοπίζεται φέτος στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι ο συνδυασμός φυσικών εμποδίων και τεχνολογικών μέσων επιτρέπει την ταχεία αντιμετώπιση τέτοιων προσπαθειών παραβίασης των συνόρων.

Με πληροφορίες από Euronews