Πολωνία: «Εκρηκτικά που χρειάζεται η Ευρώπη για την άμυνά της καταλήγουν στη Γάζα» καταγγέλλει βουλευτής

Καταγγελία ότι η Ευρώπη δεν διαθέτει αρκετές ποσότητες εκρηκτικών TNT για την άμυνά της, ούτε για να στηρίξει την Ουκρανία, έκανε ο βουλευτής της Αριστεράς στην Πολωνία, Ματσιέι Κονετσνί.

Ο κ. Κονετσνί ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως ο μοναδικός ευρωπαϊκός παραγωγός της εκρηκτικής ύλης προμηθεύει κυρίως τις ΗΠΑ, που με τη σειρά τους τη χρησιμοποιούν σε οπλικά συστήματα τα οποία καταλήγουν στο Ισραήλ και πλήττουν τη Γάζα, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στη Βαρσοβία.

Σύμφωνα με τον Κονετσνί, η κρατική εταιρεία Nitro-Chem, μέλος του πολωνικού Ομίλου Οπλισμών, έχει συνάψει αλλεπάλληλα συμβόλαια με τις ΗΠΑ, τα οποία δεσμεύουν μεγάλο μέρος της ετήσιας παραγωγής της, η οποία υπολογίζεται σε 10.000-12.000 τόνους. Τουλάχιστον το 50% αυτής της ποσότητας κατευθύνεται στην αμερικανική αγορά μέχρι το 2029.

Πολωνία: Οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν δική τους παραγωγή TNT

Οι ΗΠΑ, που δεν διαθέτουν δική τους παραγωγή TNT, το χρησιμοποιούν για κατασκευή βομβών όπως οι MK-84 (2.000 λιβρών) και BLU-109, οι οποίες έχουν καταγραφεί στα πλήγματα στη Γάζα. Ο Πολωνός βουλευτής υποστηρίζει ότι αυτή η «εκτροπή παραγωγής» έχει αφήσει την Πολωνία με αποθέματα εκρηκτικών, που επαρκούν μόλις για έναν μήνα σε περίπτωση πολεμικής σύγκρουσης, ενώ δεν υπάρχουν ποσότητες για την Ουκρανία.

Παράλληλα, έκθεση παλαιστινιακών οργανώσεων υποστηρίζει ότι χωρίς τα πολωνικά εκρηκτικά «η άνευ προηγουμένου κλίμακα των αεροπορικών βομβαρδισμών στη Γάζα δεν θα ήταν εφικτή». Μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Ιουλίου 2024, οι ΗΠΑ μετέφεραν στο Ισραήλ τουλάχιστον 14.000 βόμβες MK-84 και 8.700 MK-82.

Η Nitro-Chem, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει πως λειτουργεί «σύμφωνα με το εθνικό και διεθνές δίκαιο» και υπό την εποπτεία των αρμόδιων κρατικών φορέων.

Το θέμα προκαλεί πολιτικό σεισμό στη Βαρσοβία, με τον Κονετσνί να ζητά επίσημες απαντήσεις: «Προηγείται η Γάζα από την άμυνα της Ευρώπης; Και αν ναι, ποιος το απαίτησε από την πολωνική κυβέρνηση;»

Με πληροφορίες από Guardian