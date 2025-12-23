Πολωνία: Δύο ανθρακωρύχοι νεκροί από έκρηξη μεθανίου

Δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη μεθανίου σε ανθρακωρυχείο στην Πολωνία, στο οποίο παρόμοια έκρηξη είχε ήδη στοιχίσει, το 2022, τη ζωή σε 14 ανθρώπους.

Το περιστατικό ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία Jastrzebska Spolka Weglowa (JSW), ιδιοκτήτρια του ορυχείου.

Η έκρηξη στην Πολωνία

Το δυστύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα (22/12), γύρω στις 17:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας) στο Πνιόβεκ της Σιλεσίας (νότια Πολωνία).

Η έκρηξη σημειώθηκε σε βάθος 830 μέτρων. «Οι δύο ανθρακωρύχοι, που έχασαν τη ζωή τους, είχαν εμπειρία πολλών ετών», ανέφερε σε ανακοίνωση η JSW.

Οκτώ άλλοι ανθρακωρύχοι απομακρύνθηκαν εγκαίρως. Οι διασώστες ανέσυραν τους δύο νεκρούς, έπειτα από έρευνα που διήρκεσε επτά ώρες.

«Συμμεριζόμαστε όλοι τον πόνο των οικογενειών των δύο ανθρακωρύχων που έχασαν τη ζωή τους στο ορυχείο του Πνιόβεκ. Η διεύθυνση της JSW με διαβεβαίωσε ότι οι συγγενείς τους θα λάβουν κάθε απαραίτητη στήριξη», έγραψε σήμερα ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.