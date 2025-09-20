Πολωνία: Απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ λόγω ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία

Στην εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών αεροσκαφών προχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες η Πολωνία.

Αιτία αποτέλεσαν τα ρωσικά πλήγματα στη δυτική Ουκρανία, περιοχή κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μέλους του NATO.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και συστήματα ραντάρ αναγνώρισης έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο αναγνώρισης», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου μέσω X.

Περί τις 06:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), είχε κηρυχτεί συναγερμός για επαπειλούμενα ρωσικά πλήγματα με drones και πυραύλους σε σχεδόν όλη την Ουκρανία.

«Οι ενέργειές μας ήταν προληπτικού χαρακτήρα και στόχευαν στην ασφάλεια του εναέριου χώρου σε περιοχές που γειτνιάζουν με την απειλούμενη περιοχή», ανέφερε σε νεότερο μήνυμά της η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Με πληροφορίες από Reuters