Πολλοί επιβάτες αεροσκαφών διακινδυνεύουν τη ζωή τους τραβώντας βίντεο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Οι επιβάτες των αεροσκαφών θέτουν όλο και πιο συχνά σε κίνδυνο τη ζωή τους, καθώς καταγράφουν βίντεο από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και προσπαθούν να πάρουν τις αποσκευές τους αντί να εκκενώσουν τα αεροσκάφη, σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου, ενώ ορισμένοι προτείνουν την επιβολή προστίμων.

Τα επιβατικά αεροσκάφη έχουν σχεδιαστεί ώστε να εκκενώνονται πλήρως σε 90 δευτερόλεπτα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης – ωστόσο, οι επιβάτες που προσπαθούν να πάρουν τις χειραποσκευές τους ενδέχεται να αυξήσουν σημαντικά αυτόν τον χρόνο, εμποδίζοντας τις εξόδους και τους διαδρόμους, καθώς και καταστρέφοντας τις τσουλήθρες διαφυγής ή προκαλώντας τραυματισμούς.

Ο παγκόσμιος οργανισμός αεροπορικών εταιρειών IATA ξεκίνησε μια εκστρατεία ασφάλειας, προτρέποντας τους πολίτες να «σώσουν μια ζωή, όχι μια τσάντα», μετά την εμφάνιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρκετών βίντεο εκκένωσης που τραβήχτηκαν από επιβάτες, μερικά από τα οποία δείχνουν ανθρώπους να μεταφέρουν αποσκευές από αεροπλάνα που καίγονται.

Η συμπεριφορά των επιβατών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης σε αεροσκάφη

Ο Νικ Καρίν, ανώτερος αντιπρόεδρος της IATA για τις επιχειρήσεις και την ασφάλεια, δήλωσε ότι προτεραιότητα είναι να ενημερωθούν οι επιβάτες πως «είναι πολύ σημαντικό να αφήνουν πίσω τις χειραποσκευές τους. Πρέπει να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα με σαφήνεια».

Έρευνα που διεξήχθη σε ταξιδιώτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τη Σιγκαπούρη και τα ΗΑΕ έδειξε ότι μόνο το 61% γνώριζε τους κανόνες. «Τέσσερις στους δέκα επιβάτες δεν συνειδητοποιούν καν ότι αναμένεται από αυτούς να αφήνουν τα σκουπίδια τους πίσω», δήλωσε ο Καρίν, μιλώντας στην ετήσια συνάντηση της IATA στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Όταν ρωτήθηκε αν τάσσεται υπέρ των προστίμων, ο Καρίν απάντησε: «Ναι, αν μπορούσαμε να τα εφαρμόσουμε. Θα μπορούσε να προχωρήσει, καθώς υπάρχουν ρυθμιστικές αρχές που το υποστηρίζουν».

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Ανέφερε ότι οι αεροπορικές εταιρείες και οι κατασκευαστές δεν εξετάζουν ακόμη πιθανές τεχνικές λύσεις, όπως το αυτόματο κλείδωμα των αποθηκευτικών χώρων αποσκευών. Ωστόσο, ο Καρίν πρόσθεσε: «Ας ξεκινήσουμε με την εκπαίδευση – στη συνέχεια θα πρέπει να γίνουμε λίγο πιο αυστηροί, είτε με την επιβολή κυρώσεων είτε με το κλείδωμα των αποθηκευτικών χώρων».

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) δήλωσε ότι παρατηρεί αυξανόμενο αριθμό επιβατών που δεν ακολουθούν τις οδηγίες του πληρώματος κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Ο Μπράιαν Μπέντφορντ, διοικητικός υπάλληλος της FAA, δήλωσε: «Σε αυτές τις στιγμές, η συμμόρφωση είναι κρίσιμη. Οι επιβάτες πρέπει να ενεργούν γρήγορα, να ακολουθούν τις οδηγίες χωρίς δισταγμό και να αφήνουν πίσω όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα».

Οι εκκενώσεις είναι σπάνιες στον τομέα των αερομεταφορών, με μόλις 30 περίπου περιστατικά ετησίως. Πέρυσι, τουλάχιστον δύο πτήσεις με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο εκκενώθηκαν πριν από την αναχώρηση λόγω υποψιών για πυρκαγιά, ενώ τον περασμένο Ιούλιο 18 επιβάτες υπέστησαν ελαφρά τραύματα κατά την αποβίβασή τους από αεροσκάφος της Ryanair στο αεροδρόμιο της Πάλμα. Οι επιβάτες περιέγραψαν την εκκένωση ως «απόλυτη καταστροφή».

Βίντεο από παρόμοια περιστατικά προκάλεσαν αναστάτωση, τόσο για όσους σταμάτησαν να τραβήξουν με τα smartphone τους πιθανώς καταστροφικά γεγονότα, όσο και για όσους φαινόταν να μεταφέρουν αποσκευές από τα σημεία διαφυγής έκτακτης ανάγκης.

Απαραίτητη η λήψη μέτρων

Ορισμένοι εμπειρογνώμονες της αεροπορικής ασφάλειας, ωστόσο, υπογράμμισαν ότι η αντίδραση ήταν κατανοητή. Ο Μπρετ Μόουλσγορθ, καθηγητής ανθρώπινων παραγόντων και αεροπορικής ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, ανέφερε ότι οι άγνωστες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης οδήγησαν σε μια αντίδραση γεμάτη άγχος, όπου μόνο μια μειοψηφία των ανθρώπων ενήργησε ορθολογικά.

Για περίπου το 75% των ανθρώπων, είπε, «η ικανότητά τους να επεξεργάζονται πληροφορίες είναι περιορισμένη. Σε αυτές τις περιστάσεις, αν έχουν τις αποσκευές τους στα ντουλάπια πάνω από τα καθίσματα, θέλουν να τις πάρουν μαζί τους».

Ο Δρ Λιβάι Μπρίντινγκ, ανώτερος ελεγκτής στην United Airlines, δήλωσε ότι, ενώ μπορεί να υπάρχει «κάποια δυσπιστία και αποσύνδεση από την κατάσταση» σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πάρα πολλοί από τη γενιά του TikTok «είχαν την τάση να βγάζουν το τηλέφωνό τους», με ορισμένους να επιδιώκουν ενδεχομένως να κερδίσουν χρήματα από το βίντεο ενός γεγονότος με ειδησεογραφικό ενδιαφέρον.

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Είπε: «Κάθε μέρα είναι μια μάχη να περάσουμε το μήνυμα… Οι επιβάτες μας δεν ζουν καθημερινά με την ασφάλεια των πτήσεων όπως εμείς».

Η Ρέιτσελ Λάουντερμιλκ, διευθύντρια ασφάλειας πτήσεων στη Southwest Airlines, ανέφερε ότι το πλήρωμα καμπίνας πρέπει να μάθει να κάνει τους επιβάτες να συμμορφώνονται. Δήλωσε: «Είναι δύσκολο να αλλάξουμε νοοτροπία και να αρχίσουμε να τους φωνάζουμε προς τους επιβάτες, αλλά αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε».

Πρόσθεσε: «Υπάρχει ένας εγγενής κίνδυνος στα αεροσκάφη – αλλά κανείς δεν πιστεύει ότι θα συμβεί σε αυτόν. Ή πιστεύουν ότι θα είναι εντάξει, ακόμα και αν πάρουν μια τσάντα».

Ο Μόουλσγορθ είπε ότι η εκστρατεία της IATA με τα κινούμενα σχέδια ζώων μπορεί να είναι δύσκολο να περάσει το μήνυμα, καθώς έρευνα έδειξε ότι μόνο περίπου οι μισοί από τους επιβάτες που παρακολούθησαν τα βίντεο ασφαλείας αφομοίωσαν τις πληροφορίες.

Η Λάουντερμιλκ συμφώνησε, αλλά τόνισε: «Δεν μπορούμε να χάσουμε πελάτες, οπότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τους δείξουμε την πραγματικότητα χωρίς να δείξουμε πτώματα».

Με πληροφορίες από Guardian