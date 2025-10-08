Πολιτική θύελλα στις ΗΠΑ: Ο Τραμπ στέλνει στο Σικάγο την Εθνοφρουρά του Τέξας

Η άφιξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς του Τέξας στο Σικάγο προκάλεσε έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής αντιπαράθεση μεταξύ της διοίκησης του Ντόναλντ Τραμπ και των τοπικών αρχών του Ιλινόι.

Η παρουσία ενόπλων δυνάμεων στους δρόμους του Σικάγο, που θεωρείται προπύργιο των Δημοκρατικών, προκαλεί ανησυχία για το μέλλον των πολιτικών ελευθεριών και της τοπικής αυτονομίας.

Τα γεγονότα κορυφώθηκαν μετά την απόφαση της ομοσπονδιακής δικαστού April Perry, η οποία δεν ενέκρινε προσωρινό περιορισμό της ανάπτυξης στρατευμάτων. Η Πολιτεία του Ιλινόι και ο Δήμος του Σικάγο είχαν κινηθεί νομικά κατά της Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος δεν έχει εξουσιοδότηση να στείλει στρατεύματα χωρίς τη συγκατάθεση της πολιτείας.

Ένταση στους δρόμους του Σικάγο και πολιτικές συγκρούσεις

Η κατάσταση στο προάστιο Broadview έχει ήδη επιδεινωθεί, καθώς οι αρχές χρησιμοποιούν δακρυγόνα και σπρέι πιπεριού εναντίον διαδηλωτών που αντιδρούν στις μαζικές συλλήψεις μεταναστών. Η εικόνα ενόπλων στρατιωτών στους δρόμους του Σικάγο προκαλεί ανησυχία για κλιμάκωση της βίας, ενώ οι τοπικοί αξιωματούχοι κατηγορούν τον Τραμπ για «κατάχρηση εξουσίας».

Ο δήμαρχος Μπράντον Τζόνσον υπέγραψε νέο εκτελεστικό διάταγμα που απαγορεύει στους πράκτορες της ICE να επιχειρούν σε δημοτικά κτίρια, υπογραμμίζοντας ότι «η πόλη δεν θα ανεχτεί την ανεξέλεγκτη δράση ομοσπονδιακών δυνάμεων». Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος απάντησε με σκληρή γλώσσα, κατηγορώντας τον Τζόνσον ότι «προστατεύει εγκληματίες».

Ο κυβερνήτης του Ιλινόι, Τζ. Μπ. Πρίτσκερ, δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε νομικό και πολιτικό μέσο για να αποτρέψει την παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών του. «Η χρήση στρατιωτικών δυνάμεων ενάντια σε Αμερικανούς πολίτες είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη», σημείωσε.

Παρόμοια στάση κράτησε και ο γερουσιαστής Ντικ Ντέρμπιν, ο οποίος χαρακτήρισε «παράνομη και ανήθικη» την ενέργεια του προέδρου. «Οι άνδρες και οι γυναίκες της Εθνοφρουράς δεν πρέπει να γίνονται πιόνια σε πολιτικά παιχνίδια», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Εθνοφρουρά στο Σικάγο: Το ζήτημα παίρνει εθνικές διαστάσεις

Η ένταση στο Σικάγο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής του Τραμπ να επιβάλει αυστηρότερο έλεγχο στη μετανάστευση, στοχοποιώντας κυρίως πόλεις υπό Δημοκρατική διοίκηση. Ανάλογες παρεμβάσεις σε Πόρτλαντ, Λος Άντζελες και Ουάσιγκτον DC έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από κυβερνήτες και οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων, που προειδοποιούν για «ανεπίτρεπτη στρατιωτικοποίηση της δημόσιας τάξης».

Καθώς η αντιπαράθεση κλιμακώνεται, το Σικάγο μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικής μάχης για το μέλλον των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και των πολιτειών. Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο για το εάν η αμερικανική δικαιοσύνη θα σταθεί εμπόδιο στις προεδρικές εξουσίες ή θα επιτρέψει στον Ντόναλντ Τραμπ να εφαρμόσει την πιο αμφιλεγόμενη πολιτική ασφάλειας της προεδρίας του.

Με πληροφορίες από Guardian