Πολιτική κρίση στη Βρετανία: Πόσους πρωθυπουργούς έχει «ζήσει» ο Λάρι ο γάτος

Ενώ ο Κιρ Στάρμερ βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενες πιέσεις για να παραιτηθεί από την πρωθυπουργία της Βρετανίας, τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης στρέφουν ξανά την προσοχή τους σε έναν από τους πιο σταθερούς «ενοίκους» της Ντάουνινγκ Στριτ, τον διάσημο γάτο Λάρι.

Ο «Λάρι ο γάτος», ο επίσημος «κυνηγός ποντικών» της Ντάουνινγκ Στριτ, στη Βρετανία, βρίσκεται στο Νο10 (το πρωθυπουργικό γραφείο) από το 2011 και έχει γίνει σχεδόν θεσμός της βρετανικής πολιτικής ζωής.

Με τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την ηγεσία του Στάρμερ, το Sky News υπενθύμισε πόσους πρωθυπουργούς έχει ήδη δει να περνούν από την εξουσία ο διάσημος γάτος.

Πολιτική κρίση στη Βρετανία: Πόσους πρωθυπουργούς έχει «υποδεχθεί» ο Λάρι ο γάτος

Μέχρι σήμερα, ο Λάρι έχει «υποδεχθεί» συνολικά επτά πρωθυπουργούς. Μεταξύ άλλων, τον Ντέιβιντ Κάμερον, την Τερέζα Μέι, τον Μπόρις Τζόνσον, τη Λις Τρας, τον Ρίσι Σούνακ, τον Κιρ Στάρμερ και, νωρίτερα, τον Γκόρντον Μπράουν.

Ο Λάρι μεταφέρθηκε αρχικά στη Ντάουνινγκ Στριτ από καταφύγιο ζώων ώστε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τα ποντίκια στο πρωθυπουργικό γραφείο, όμως εξελίχθηκε γρήγορα σε μία διαδικτυακή διασημότητα και ανεπίσημη μασκότ της βρετανικής πολιτικής.

Οι συζητήσεις γύρω από τον γάτο αναζωπυρώθηκαν καθώς η κυβέρνηση Στάρμερ βρίσκεται σε κρίση, με πιέσεις προς τον πρωθυπουργό να αποχωρήσει και υπουργούς να παραιτούνται.

Σύμφωνα με το Sky News, μία από τις αποχωρήσεις που προκάλεσαν αίσθηση ήταν εκείνη της υφυπουργού Εσωτερικών, Jess Phillips.

Με πληροφορίες από Sky News