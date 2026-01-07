«Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει οι ΗΠΑ να κατέχουν τη Γροιλανδία» γράφει το Politico, σε ανάλυσή του, για το πώς μπορεί να την αποκτήσει σε «4 εύκολα βήματα».

«Το πρόβλημα είναι ότι η Γροιλανδία ανήκει ήδη στη Δανία και οι περισσότεροι Γροιλανδοί δεν θέλουν να γίνουν μέρος των ΗΠΑ. Ενώ η εισβολή στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, το Νουούκ, και η κατάληψη της Βενεζουέλας φαίνεται φανταστική- ακόμη και αν η στρατιωτική επίθεση στο Καράκας φαίνεται να έχει δώσει μια ώθηση σε όλες τις πλευρές σχετικά με το τι είναι ικανές να κάνουν οι ΗΠΑ- υπάρχει μια σαφής πορεία. Και ο Τραμπ φαίνεται ήδη να έχει προχωρήσει αρκετά. Ανησυχητικά για τους Ευρωπαίους, η στρατηγική μοιάζει πολύ με το επεκτατικό σχέδιο του Βλαντιμίρ Πούτιν» συνεχίζει το δημοσίευμα.

Το Politico μίλησε με εννέα αξιωματούχους της ΕΕ, στελέχη του ΝΑΤΟ, ειδικούς στην άμυνα και διπλωμάτες, για να εξετάσει πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί μια αμερικανική κατάληψη του πλούσιου σε ορυκτά και στρατηγικά κρίσιμου αρκτικού νησιού. «Θα μπορούσε να γίνει ακόμα και με πέντε ελικόπτερα, δεν θα χρειαζόταν πολλά στρατεύματα», είπε Δανός πολιτικός που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. «Δεν θα υπήρχε τίποτα που θα μπορούσαν να κάνουν οι Γροιλανδοί».

Politico: Πώς ο Τραμπ μπορεί να αποκτήσει τη Γροιλανδία σε 4 εύκολα βήματα

Βήμα 1: Εκστρατεία επιρροής για την ενίσχυση του κινήματος ανεξαρτησίας της Γροιλανδίας

Σχεδόν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, η κυβέρνηση Τραμπ άρχισε να μιλάει για την ανεξαρτησία της Γροιλανδίας, μιας ημιαυτόνομης περιοχής της Δανίας. Μια ελεύθερη Γροιλανδία θα μπορούσε να υπογράψει συμφωνίες με τις ΗΠΑ, ενώ υπό το status quo χρειάζεται την έγκριση της Κοπεγχάγης.

Για να αποκτήσουν ανεξαρτησία, οι Γροιλανδοί θα έπρεπε να ψηφίσουν σε δημοψήφισμα και στη συνέχεια να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που πρέπει να εγκρίνουν τόσο το Νούουκ όσο και η Κοπεγχάγη. Σε δημοσκόπηση του 2025, το 56% των Γροιλανδών δήλωσαν ότι θα ψήφιζαν υπέρ της ανεξαρτησίας, ενώ το 28% δήλωσαν ότι θα ψήφιζαν κατά.

Αμερικανοί με δεσμούς με τον Τραμπ έχουν πραγματοποιήσει μυστικές επιχειρήσεις επιρροής στη Γροιλανδία, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης της Δανίας, με την υπηρεσία ασφαλείας και πληροφοριών της Δανίας, PET, να προειδοποιεί ότι η περιοχή «είναι στόχος εκστρατειών επιρροής διαφόρων ειδών».

Ο Φέλιξ Κάρτε, ειδικός στην ψηφιακή πολιτική που έχει συμβουλεύσει θεσμούς και κυβερνήσεις της ΕΕ, επεσήμανε τις τακτικές της Μόσχας για την επιρροή πολιτικών αποτελεσμάτων σε χώρες όπως η Μολδαβία, η Ρουμανία και η Ουκρανία.

«Η Ρωσία συνδυάζει τακτικές εκτός σύνδεσης και διαδικτυακές», είπε. «Στο πεδίο, συνεργάζεται με ευθυγραμμισμένους παράγοντες όπως εξτρεμιστικά κόμματα, δίκτυα ή φιλορώσους ολιγάρχες, και έχει αναφερθεί ότι πληρώνει ανθρώπους για να παρακολουθήσουν διαμαρτυρίες κατά της ΕΕ ή των ΗΠΑ.

«Ταυτόχρονα, δημιουργεί μεγάλα δίκτυα ψεύτικων λογαριασμών και ψευδο-μέσων ενημέρωσης για να ενισχύσει αυτές τις δραστηριότητες στο διαδίκτυο και να ενισχύσει επιλεγμένους υποψηφίους ή θέσεις. Ο στόχος συχνά δεν είναι να πείσει τους ψηφοφόρους ότι μια φιλορωσική επιλογή είναι καλύτερη, αλλά να την κάνει να φαίνεται μεγαλύτερη, πιο δυνατή και πιο δημοφιλής από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, δημιουργώντας μια αίσθηση ότι είναι αναπόφευκτο».

Βήμα 2: Προσφορά ενός δελεαστικού πακέτου στη Γροιλανδία

Υποθέτοντας ότι οι προσπάθειες να επιταχυνθεί το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Γροιλανδίας, θα καρποφορήσουν και οι κάτοικοι της περιοχής ψηφίσουν να αφήσουν πίσω τη Δανία, το επόμενο βήμα θα ήταν να την θέσουν υπό την επιρροή των ΗΠΑ.

Μια προφανής μέθοδος θα ήταν να ενσωματωθεί η Γροιλανδία στις ΗΠΑ ως άλλο κράτος- μια ιδέα με την οποία έχουν επανειλημμένα ασχοληθεί άτομα κοντά στον πρόεδρο. Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, αναγκάστηκε τη Δευτέρα να δηλώσει ότι «οι ΗΠΑ δεν έχουν δικαίωμα να προσαρτήσουν» τη Γροιλανδία, αφού η Κέιτι Μίλερ- η σύζυγος του Στίβεν Μίλερ - δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν χάρτη της περιοχής τυλιγμένο με μια αμερικανική σημαία και τη λέξη «ΣΥΝΤΟΜΑ».

Η άμεση ανταλλαγή της Δανίας με τις ΗΠΑ φαίνεται σε μεγάλο βαθμό δυσάρεστη για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Η δημοσκόπηση που αναφέρθηκε παραπάνω έδειξε επίσης ότι το 85% των Γροιλανδών αντιτίθενται στην ένταξη της περιοχής στις ΗΠΑ, και ακόμη και τα φιλικά προς τον Τραμπ μέλη του κινήματος ανεξαρτησίας δεν είναι ενθουσιασμένα με την ιδέα.

Υπάρχουν όμως, και άλλες επιλογές.

Από τον περασμένο Μάιο κυκλοφορούν αναφορές ότι η κυβέρνηση Τραμπ θέλει η Γροιλανδία να υπογράψει ένα Σύμφωνο Ελεύθερης Σύνδεσης (COFA)- όπως αυτά που έχει σήμερα με τη Μικρονησία, τα Νησιά Μάρσαλ και το Παλάου. Όπως αναφέρουν, οι συμφωνίες, οι ΗΠΑ παρέχουν βασικές υπηρεσίες, προστασία και ελεύθερο εμπόριο σε αντάλλαγμα για τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις χωρίς περιορισμούς στο έδαφος αυτών των χωρών. Η ιδέα επανεμφανίστηκε αυτή την εβδομάδα.

Ο Κούνο Φένκερ, βουλευτής της αντιπολίτευσης της Γροιλανδίας που τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας και παρευρέθηκε στην ορκωμοσία του Τραμπ και συναντήθηκε με τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή Άντι Όγκλς πέρυσι, δήλωσε ότι προσπαθεί να «εξηγήσει [στους Αμερικανούς] ότι δεν θέλουμε να είμαστε σαν το Πουέρτο Ρίκο ή οποιαδήποτε άλλη περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά ένα Σύμφωνο Ελεύθερης Σύνδεσης, διμερείς συμφωνίες ή ακόμα και ευκαιρίες και άλλα μέσα που ίσως δεν μπορώ να φανταστώ- ας έρθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και οι Γροιλανδοί θα αποφασίσουν σε δημοψήφισμα».

Βήμα 3: Εξασφάλιση της στήριξης της Ευρώπης

Η Ευρώπη, και ιδιαίτερα οι σύμμαχοι της Δανίας στην ΕΕ, θα δίσταζαν σε οποιαδήποτε προσπάθεια απόσχισης της Γροιλανδίας από την Κοπεγχάγη. Αλλά η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει ένα ατού: την Ουκρανία.

Καθώς οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις έχουν επιταχυνθεί, το Κίεβο έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε συμφωνία με τον Πούτιν πρέπει να υποστηρίζεται από σοβαρές, μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ.

Οι Αμερικανοί έχουν κάνει υπεκφυγές σε αυτό το μέτωπο και, σε κάθε περίπτωση, το Κίεβο είναι επιφυλακτικό σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας, δεδομένου ότι αυτές που έχει λάβει τόσο από τη Ρωσία όσο και από τη Δύση στο παρελθόν δεν έχουν αποφέρει τίποτα.

Ένα πιθανό σενάριο που ανέφερε ένας διπλωμάτης της ΕΕ θα ήταν μια συμφωνία πακέτου ασφάλειας έναντι ασφάλειας, βάσει της οποίας η Ευρώπη λαμβάνει πιο αυστηρές διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση Τραμπ για την Ουκρανία σε αντάλλαγμα για έναν διευρυμένο ρόλο των ΗΠΑ στη Γροιλανδία.

Ενώ αυτό φαίνεται σαν ένα «πικρό χάπι», θα μπορούσε να είναι πιο εύκολο να το χωνέψει κανείς από την εναλλακτική, να ενοχλήσει τον Τραμπ, ο οποίος μπορεί να αντιδράσει επιβάλλοντας κυρώσεις, αποσύροντας τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις- ή υποστηρίζοντας τον Πούτιν στις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

Βήμα 4: Το ακραίο σενάριο της στρατιωτικής εισβολής

Κι αν όλα τα παραπάνω αποτύχουν, μια στρατιωτική κατάληψη της εξουσίας από τις ΗΠΑ θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς μεγάλη δυσκολία. Ο Κρόσμπι, από το Βασιλικό Κολλέγιο Άμυνας της Δανίας, δήλωσε ότι οι στρατηγικοί σχεδιαστές του Τραμπ πιθανότατα έχουν παρουσιάσει διάφορες επιλογές στον Αμερικανό πρόεδρο.

«Η πιο ανησυχητική θα ήταν μια στρατηγική τύπου τετελεσμένου γεγονότος, την οποία βλέπουμε πολύ και σκεφτόμαστε πολύ στους στρατιωτικούς κύκλους, η οποία θα ήταν απλώς η αρπαγή της γης με τον ίδιο τρόπο που ο Πούτιν προσπάθησε να την αρπάξει, να προβάλει εδαφικές διεκδικήσεις, στην Ουκρανία. Θα μπορούσε απλώς να στείλει στρατεύματα στη χώρα και απλώς να πει ότι είναι πλέον αμερικανική. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ικανός να αποβιβάσει οποιονδήποτε αριθμό δυνάμεων στη Γροιλανδία, είτε αεροπορικώς είτε δια θαλάσσης, και στη συνέχεια να ισχυριστεί ότι είναι αμερικανικό έδαφος».

Σύμφωνα με τον Λιν Μόρτενσγκαρντ, ερευνητή στο Δανικό Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών και ειδικό σε θέματα ασφάλειας της Γροιλανδίας, η Ουάσινγκτον διαθέτει επίσης περίπου 500 στρατιωτικούς αξιωματικούς, συμπεριλαμβανομένων τοπικών εργολάβων, επί τόπου στη βόρεια Διαστημική Βάση Πιτουφίκ και λίγο λιγότερο από 10 μέλη προξενείου στο Νουούκ. Αυτό προστίθεται σε περίπου 100 στρατιώτες της Εθνοφρουράς από τη Νέα Υόρκη, οι οποίοι συνήθως αναπτύσσονται εποχιακά το καλοκαίρι της Αρκτικής για να υποστηρίξουν ερευνητικές αποστολές.

Εν τω μεταξύ, η Γροιλανδία έχει λίγες άμυνες. Ο πληθυσμός δεν έχει εδαφικό στρατό, δήλωσε ο Μόρτενσγκαρντ, ενώ η Κοινή Αρκτική Διοίκηση της Δανίας στην πρωτεύουσα περιλαμβάνει ελάχιστα και απαρχαιωμένα στρατιωτικά μέσα, που περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό σε τέσσερα πλοία επιθεώρησης και ναυτικού, μια περιπολία με έλκηθρα σκύλων, πολλά ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος θαλάσσιας περιπολίας.

Ως αποτέλεσμα, εάν ο Τραμπ κινητοποιήσει την αμερικανική παρουσία επί τόπου- ή πετάξει με ειδικές δυνάμεις- οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να καταλάβουν τον έλεγχο του Νουούκ «σε μισή ώρα ή λιγότερο», δήλωσε ο Μόρτενσγκαρντ. «Ο Τραμπ λέει πράγματα και μετά τα κάνει», δήλωσε ο Δανός βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Στίνε Μπόσε. «Αν ήσουν ένας από τους 60.000 ανθρώπους στη Γροιλανδία, θα ανησυχούσες πολύ».