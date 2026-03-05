Politico: Οι ΗΠΑ ζητούν ενισχύσεις «για τουλάχιστον 100 μέρες» - Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον πόλεμο

Οι ΗΠΑ φαίνεται πως δεν είχαν δεν είχαν υπολογίσει πλήρως τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πριν ξεκινήσουν τις επιθέσεις το Σάββατο.

Στο νέο δημοσίευμα του Politico, με τίτλο «Inside the Trump administration’s scramble to support its own war» (Μέσα στην προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να υποστηρίξει τον δικό της πόλεμο), το μέσο επικαλείται πληροφορίες για τις επόμενες κινήσεις του Πενταγώνου.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενισχύει τους πόρους του για την απομάκρυνση Αμερικανών πολιτών που έχουν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή, ενώ το Πεντάγωνο προσπαθεί εσπευσμένα να αυξήσει τον αριθμό των αμερικανικών στρατευμάτων που συλλέγουν πληροφορίες για τις επιχειρήσεις - «τα τελευταία σημάδια ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν ήταν πλήρως προετοιμασμένη για τον ευρύτερο πόλεμο που αντιμετωπίζει τώρα», όπως σχολιάζει το Politico.

Εν μέσω έντονης κριτικής προς την κυβέρνηση ότι άργησε να προειδοποιήσει τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν την περιοχή ή να βοηθήσει όσους βρέθηκαν στη δίνη των εξελίξεων, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στέλνει επιπλέον προσωπικό στην Αθήνα για να συνδράμει Αμερικανούς πολίτες, σύμφωνα με νυν και πρώην αξιωματούχο του υπουργείου που επικαλείται το πρακτορείο.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ ζητούν ενισχύσεις για 100 ημέρες

Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ζητά από το Πεντάγωνο να στείλει περισσότερους αξιωματικούς στρατιωτικών πληροφοριών στα κεντρικά της γραφεία στην Τάμπα της Φλόριντα, προκειμένου να υποστηρίξουν επιχειρήσεις κατά του Ιράν για τουλάχιστον 100 ημέρες - και πιθανότατα έως τον Σεπτέμβριο - σύμφωνα με πληροφόρηση που έλαβε το POLITICO.

«Πρόκειται για το πρώτο γνωστό αίτημα της κυβέρνησης για επιπλέον προσωπικό πληροφοριών στο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν και ένδειξη ότι το Πεντάγωνο ήδη κατανέμει κονδύλια για επιχειρήσεις που μπορεί να διαρκέσουν πολύ περισσότερο από το αρχικό χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων εβδομάδων που είχε θέσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ», γράφει το πρακτορείο.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πού «έπεσε» έξω ο Τραμπ

Η βιαστική προσπάθεια ενίσχυσης προσωπικού και πόρων για ενέργειες που συνήθως οργανώνονται πολύ πριν από αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις υποδηλώνει ότι η ομάδα του Τραμπ δεν είχε προβλέψει πλήρως τις ευρύτερες συνέπειες του πολέμου που ξεκίνησε μαζί με το Ισραήλ το Σάββατο.

«Αυτό που είδαμε ήταν μια εντελώς αυτοσχέδια επιχείρηση, όπου φαινόταν ότι κανείς δεν καταλάβαινε ή δεν πίστευε πραγματικά ότι η στρατιωτική δράση ήταν επικείμενη», δήλωσε ο Τζέραλντ Φάιερσταϊν, πρώην ανώτερος Αμερικανός διπλωμάτης με εμπειρία στη Μέση Ανατολή. «Φαίνεται σαν να ξύπνησαν το Σάββατο το πρωί και να αποφάσισαν ότι θα ξεκινήσουν έναν πόλεμο».

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν μια μαζική επιχείρηση με το Ισραήλ, η οποία είχε ως στόχο τις ιρανικές υποδομές ασφαλείας, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της χώρας και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Ωστόσο, οι Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη διατυπώσει έναν σαφή τελικό στόχο για την επιχείρηση. Ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του έχουν επίσης δυσκολευτεί να παρουσιάσουν βάσιμους λόγους για τους οποίους οι επιθέσεις έπρεπε να πραγματοποιηθούν τώρα.

Το Ιράν αντέδρασε με πυραυλικές επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ και άλλων στόχων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον έξι Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στο λιμάνι του Κουβέιτ, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο οι εγκαταστάσεις τους ήταν επαρκώς οχυρωμένες έναντι της προφανούς επίθεσης με drone. Ορισμένες διπλωματικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ έχουν επίσης δεχτεί επιθέσεις, ενώ αυξάνονται οι ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να εξαντλήσουν τα πυρομαχικά τους.

Με πληροφορίες από Politico