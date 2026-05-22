Politico: Ο Τραμπ αντιμετωπίζει την πρώτη πολιτική του ήττα στο ζήτημα του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με την πρώτη του σημαντική πολιτική ήττα σχετικά με τη στρατιωτική εκστρατεία στο Ιράν.

Οι επικείμενες ψηφοφορίες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία για τον περιορισμό ή τον τερματισμό της επιχείρησης στο Ιράν σύμφωνα με το Politico, θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή πολιτική αμηχανία στον Λευκό Οίκο.

Παρότι τα μέτρα αυτά θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό συμβολικά, λόγω της σχεδόν βέβαιης προεδρικής βέτο, θα αποτελούσαν ένα ισχυρό μήνυμα αυξανόμενης πολιτικής απομόνωσης για τον πρόεδρο.

Οι ψηφοφορίες αυτές δίνουν στους Δημοκρατικούς μια σπάνια ευκαιρία πολιτικής νίκης, την ώρα που καταγράφεται αυξανόμενη εσωκομματική πίεση στους Ρεπουμπλικανούς.

Πολιτική πίεση για τον Τραμπ λόγω του πολέμου στο Ιράν

Αρκετοί βουλευτές του GOP έχουν αρχίσει να διαφοροποιούνται από τη γραμμή του προέδρου, ενώ ορισμένοι έχουν στηρίξει μέτρα περιορισμού των πολεμικών εξουσιών.

Αυτές οι αποσκιρτήσεις ενισχύουν τη δυναμική των Δημοκρατικών και δημιουργούν εικόνα ρωγμών στο κυβερνών κόμμα, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη πολιτικά συγκυρία.

Η συζήτηση στο Κογκρέσο δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη στρατιωτική επιχείρηση, αλλά και το ευρύτερο ζήτημα των προεδρικών εξουσιών σε πολεμικές ενέργειες χωρίς σαφή έγκριση του Κογκρέσου.

Σύμφωνα με Δημοκρατικούς γερουσιαστές, η αυξανόμενη στήριξη για τον περιορισμό των εξουσιών αυτών αντανακλά και τη μεταβαλλόμενη στάση της κοινής γνώμης, καθώς δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειονότητα των Αμερικανών θεωρεί την επέμβαση στο Ιράν λανθασμένη επιλογή.

Την ίδια ώρα, η πολιτική ένταση εντείνεται από παράγοντες όπως οι υψηλές τιμές καυσίμων και η φθίνουσα δημοτικότητα της κυβέρνησης ενόψει εκλογών.

Παρότι οι Ρεπουμπλικανοί ηγέτες προσπαθούν να υποβαθμίσουν τη σημασία των ψηφοφοριών, οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι η σταδιακή αύξηση της στήριξης για τον περιορισμό του πολέμου αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η πολιτική πίεση προς τον Τραμπ θα συνεχίσει να ενισχύεται το επόμενο διάστημα.