Politico: «Ο πόλεμος στο Ιράν αφορά και την Ευρώπη» εξηγεί πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ

Ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζον Μπόλτον, παρότι έχει έρθει σε ρήξη με τον Ντόναλντ Τραμπ, συμφωνεί μαζί του σε ένα βασικό ζήτημα: ότι η Ευρώπη πρέπει να εμπλακεί περισσότερο στην κρίση γύρω από το Ιράν.

Μιλώντας στο Copenhagen Democracy Summit, υποστήριξε ότι η αποστασιοποίηση των ευρωπαϊκών χωρών από τον πόλεμο Ιράν-Ισραήλ είναι λανθασμένη και επιβαρύνει την κατάσταση.

Ο Μπόλτον άσκησε κριτική τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη, σημειώνοντας ότι ο Τραμπ έκανε λάθος που δεν συμβουλεύτηκε επαρκώς τους ευρωπαίους συμμάχους του πριν από τον πόλεμο, αλλά πρόσθεσε ότι και η ευρωπαϊκή στάση επιδείνωσε τις εξελίξεις.

Όπως τόνισε, λόγω γεωγραφικής εγγύτητας και ενεργειακής εξάρτησης από τον Περσικό Κόλπο, «είναι λάθος να λέμε ότι αυτό δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης».

Η συζήτηση εντάθηκε μετά από δηλώσεις Ευρωπαίων ηγετών, όπως του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, που μίλησε για «ταπείνωση» των ΗΠΑ από το Ιράν και εξέφρασε αμφιβολίες για τη στρατηγική εξόδου της Ουάσινγκτον.

Πίεση προς την Ευρώπη για ενεργότερο ρόλο στην κρίση Ιράν-Δύσης

Σε απάντηση, ο Τραμπ προχώρησε στην ανακοίνωση απόσυρσης 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, κλιμακώνοντας την ένταση στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ.

Ο Μπόλτον προειδοποίησε ότι η αντιπαράθεση αυτή δεν ευνοεί τη διατλαντική συμμαχία, η οποία ήδη δοκιμάζεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Επέκρινε επίσης ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία για την άρνησή τους να επιτρέψουν τη χρήση στρατιωτικών βάσεων, απορρίπτοντας παράλληλα τις προτάσεις για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, όπως η δημιουργία ευρωπαϊκού στρατού, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «κάτι τέτοιο είναι ευχολόγιο».

Τέλος, ο πρώην αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Ευρώπη δεν δείχνει την απαραίτητη σοβαρότητα απέναντι ούτε στην Κίνα, συνδέοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τη ρωσοκινεζική συνεργασία και τονίζοντας ότι οι μεγάλες κρίσεις είναι πλέον αλληλένδετες, κάτι που ,όπως είπε, η Ευρώπη εξακολουθεί να υποτιμά.

Με πληροφορίες από POLITICO