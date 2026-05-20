Politico: Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών πιέζει για κυρώσεις κατά του Ιράν σε διεθνές επίπεδο

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, απηύθυνε έκκληση προς τους συμμάχους της Ουάσιγκτον να εντείνουν την πίεση προς το Ιράν μέσω της επιβολής κυρώσεων, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για την αποκλιμάκωση της έντασης και την ειρήνευση παραμένουν στάσιμες.

Μιλώντας πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της G7 στο Παρίσι, ο Μπέσεντ κάλεσε τις χώρες της ομάδας αλλά και ευρύτερα τη διεθνή κοινότητα να ευθυγραμμιστούν με τα υπάρχοντα καθεστώτα κυρώσεων. Στόχος, όπως είπε, είναι να περιοριστεί η παράνομη χρηματοδότηση που «τροφοδοτεί την πολεμική μηχανή του Ιράν» και να αποκατασταθεί η ροή των πόρων «προς τον ιρανικό λαό».

Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, με τις προσπάθειες για επανεκκίνηση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να μην έχουν αποδώσει αποτέλεσμα.

Ο Μπέσεντ τόνισε ότι η διεθνής συνεργασία στο ζήτημα των κυρώσεων είναι κρίσιμη, ώστε να υπάρξει ουσιαστική οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη.

Σε αδιέξοδο οι συνομιλίες ειρήνης ΗΠΑ - Ιράν

Την ίδια ώρα, στο Παρίσι βρίσκονται οι υπουργοί Οικονομικών και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών των χωρών της G7, σε διήμερες συνομιλίες που επικεντρώνονται σε ζητήματα όπως οι μακροοικονομικές ανισορροπίες, η ασφάλεια στην πρόσβαση κρίσιμων πρώτων υλών και η αντιμετώπιση της οικονομικής εγκληματικότητας.

Στην ατζέντα των συζητήσεων περιλαμβάνονται επίσης οι επιπτώσεις των πολέμων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία στις παγκόσμιες οικονομίες, καθώς και η ενίσχυση των μηχανισμών κυρώσεων, κυρίως απέναντι στη Ρωσία, αν και το Ιράν δεν βρίσκεται επισήμως στο πρόγραμμα των συναντήσεων.

Παράλληλα, ο Μπέσεντ βρέθηκε στο Παρίσι μετά από επίσκεψη στο Πεκίνο, την οποία χαρακτήρισε «πολύ επιτυχημένη», σημειώνοντας ότι είχε προηγηθεί συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ.

Τέλος, η γαλλική προεδρία της G7 διοργανώνει παράλληλα τη σύνοδο «No Money For Terror», με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερες από 50 χώρες, όπου θα εξεταστούν τρόποι ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων και των κρυπτονομισμάτων.

Με πληροφορίες από POLITICO