Politico: Η Κίνα παρακολουθεί τον πόλεμο με το Ιράν και «διαβάζει» τις ΗΠΑ

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που έχει εξελιχθεί σε παρατεταμένη και δύσκολη κρίση, αναδεικνύει -σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους-, στρατιωτικές και στρατηγικές αδυναμίες της Ουάσινγκτον.

Την ίδια στιγμή, δίνει στην Κίνα πολύτιμα διδάγματα για το πώς επιχειρεί ο αμερικανικός στρατός σε πραγματικές συνθήκες πολέμου, με αφορμή το Ιράν.

Αναλυτές και πρώην αξιωματούχοι του Πενταγώνου εκτιμούν ότι το Πεκίνο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς οι ΗΠΑ δυσκολεύονται να «σπάσουν» τον ιρανικό αποκλεισμό και εμπλέκονται σε μια σύγκρουση που απορροφά σημαντικούς στρατιωτικούς πόρους.

Παράλληλα, η αύξηση των τιμών ενέργειας και οι πολιτικές πιέσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ εντείνουν την εικόνα μιας χώρας που δοκιμάζεται στρατηγικά.





Πόλεμος στο Ιράν: Ανησυχίες για το αμερικανικό στρατηγικό πλεονέκτημα

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχία ότι η Κίνα μπορεί να θεωρήσει πως οι ΗΠΑ έχουν περιορισμένη δυνατότητα αποτροπής σε πολλαπλά μέτωπα. Όπως αναφέρουν, η μετακίνηση στρατιωτικών δυνάμεων από τον Ειρηνικό προς τη Μέση Ανατολή δείχνει ότι οι αμερικανικοί πόροι δεν είναι απεριόριστοι.

Σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους, το Πεκίνο μελετά ακόμη και λεπτομέρειες των αμερικανικών επιχειρήσεων -από τον ρυθμό των πυραυλικών επιθέσεων έως τις μεθόδους συλλογής πληροφοριών- προκειμένου να εντοπίσει πιθανές αδυναμίες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε μια μελλοντική σύγκρουση.

Παρότι ο αμερικανικός στρατός θεωρείται τεχνολογικά και επιχειρησιακά ανώτερος από τον ιρανικό, ειδικοί επισημαίνουν ότι η Τεχεράνη έχει δείξει ικανότητα να χρησιμοποιεί χαμηλού κόστους μέσα, όπως drones, για να πιέζει πιο προηγμένα αμυντικά συστήματα.

Η Κίνα, με πολύ μεγαλύτερο οπλοστάσιο, θα μπορούσε να προσαρμόσει ανάλογες τακτικές σε ευρύτερη κλίμακα.

Παράλληλα, το Πεκίνο έχει επενδύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια στην ενίσχυση των πυραυλικών και αεροπορικών του δυνατοτήτων, ενώ μελετά εδώ και δεκαετίες τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ διεξάγουν πολεμικές επιχειρήσεις, από τον Πόλεμο του Κόλπου έως τις σύγχρονες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας.

Από την άλλη πλευρά, Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι τρέχουσες επιχειρήσεις προσφέρουν πολύτιμη εμπειρία στα πληρώματα των ΗΠΑ, σε αντίθεση με τις κινεζικές δυνάμεις που δεν έχουν εμπλακεί σε πολεμικές επιχειρήσεις εδώ και δεκαετίες.

Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι η Κίνα παρακολουθεί στενά και τον ρυθμό κατανάλωσης των αμερικανικών πυραυλικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, καθώς κάθε χρήση σε άλλα μέτωπα περιορίζει τη διαθεσιμότητα σε περίπτωση κρίσης στον Ινδο-Ειρηνικό.