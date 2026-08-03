Politico: Η Ευρώπη στρέφεται στις κατσίκες για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών

Οι πυροσβέστες στη Γαλλία και την Ισπανία δυσκολεύονται να βρουν αρκετά αεροσκάφη για τη ρίψη νερού στις καταστροφικές πυρκαγιές. Ωστόσο, η πρόληψη των μελλοντικών πυρκαγιών ίσως εξαρτηθεί από το αν θα βρεθούν αρκετές κατσίκες.

Η ιδέα της χρήσης ζώων που βόσκουν για τη δημιουργία φυσικών αντιπυρικών ζωνών κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος ως σοβαρή λύση. Φέτος, μάλιστα, έλαβε την επίσημη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της κορυφαίας ευρωπαϊκής αγροτικής οργάνωσης.

Ερευνητές αποδίδουν στα κοπάδια που καταναλώνουν θάμνους και χαμηλή βλάστηση σημαντικό ρόλο στον περιορισμό της εξάπλωσης πυρκαγιών στις ισπανικές περιφέρειες Εξτρεμαδούρα, Ανδαλουσία και Βαλένθια.

Παρότι η λύση είναι απλή από τεχνολογικής άποψης, δεν είναι φθηνή. Οι κτηνοτρόφοι εξαρτώνται συχνά από κρατικές επιδοτήσεις για να επιβιώσουν οικονομικά. Το ακόμη μεγαλύτερο εμπόδιο, σύμφωνα με ειδικούς στη διαχείριση δασικών πυρκαγιών, είναι ότι οι πολιτικοί εξακολουθούν να δίνουν προτεραιότητα στην καταστολή των πυρκαγιών αφού ξεσπάσουν, αντί να επενδύουν στην πρόληψη.

«Όπως κατανοούμε την ανάγκη χρηματοδότησης των πυροσβεστών, έτσι πρέπει να αναγνωρίσουμε και το έργο των κτηνοτρόφων», δήλωσε ο Τζόρντι Βεντρέλ, επικεφαλής του ιδρύματος Pau Costa, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού στην Ισπανία που μελετά τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών.

Η εγκατάλειψη της υπαίθρου αυξάνει τον κίνδυνο

Η έλλειψη αγροτών πάντως, αποτελεί μέρος του προβλήματος.

Τα εγκαταλελειμμένα αγροτεμάχια καλύπτονται από πυκνούς θάμνους, οι οποίοι ξεραίνονται ή αντικαθίστανται από ομοιογενή δάση που καίγονται εύκολα. Το ευρωπαϊκό δορυφορικό πρόγραμμα Copernicus επιβεβαίωσε ότι οι μεγαλύτερες πυρκαγιές που πλήττουν την Ευρώπη εκδηλώνονται σε εκτεταμένες περιοχές με συνεχόμενα δάση και θαμνώδη βλάστηση.

Παρότι υπάρχει άφθονη φυσική τροφή για τις κατσίκες, η αγορά δεν προσφέρει επαρκή οικονομικά κίνητρα για να ασχοληθούν νέοι άνθρωποι με την κτηνοτροφία. Ο Χοσέ Μαρία Καστίγια, εκπρόσωπος της ισπανικής αγροτικής οργάνωσης ASAJA, υποστήριξε ότι είναι «αδύνατο» να προσελκυστούν νέοι στην εκτροφή αιγοπροβάτων χωρίς να γίνει το επάγγελμα πιο κερδοφόρο.

Όπως υποστήριξε, απαιτείται η δημιουργία ειδικού ταμείου, στα πρότυπα εκείνου που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την πανδημία του κορωνοϊού το 2020.

«Κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι αγρότες που ζουν κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία πρέπει να λαμβάνουν περισσότερη οικονομική στήριξη, επειδή αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας. Οι βοσκοί που διαχειρίζονται εκτάσεις υψηλού κινδύνου για πυρκαγιές αποτελούν ακριβώς την ίδια πρώτη γραμμή άμυνας», ανέφερε.

Χρηματοδότες στηρίζουν το πρόγραμμα Fire Flocks της Καταλονίας, το οποίο συνδυάζει την πρόληψη των πυρκαγιών με την εμπορική κτηνοτροφία.

Με χρηματοδότηση της τοπικής κυβέρνησης μέσω ευρωπαϊκών αγροτικών κονδυλίων, κτηνοτρόφοι με κατσίκες και πρόβατα οδηγούν τα κοπάδια τους σε συγκεκριμένες δασικές εκτάσεις υψηλού κινδύνου, που έχουν υποδείξει οι περιφερειακές πυροσβεστικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, διαθέτουν στα τοπικά καταστήματα τυριά και γιαούρτια με ειδική σήμανση, ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν ότι αγοράζουν προϊόντα που συμβάλλουν στην πρόληψη των πυρκαγιών.

Σε άλλες περιοχές της Ισπανίας χρησιμοποιούνται επίσης αγελάδες ή ακόμη και άλογα για τον ίδιο σκοπό. Στην περιοχή Κούσο, μάλιστα, υπάρχει λίστα αναμονής δύο μηνών για την αγορά κρέατος από αγελάδες που συμμετέχουν σε αντίστοιχο πρόγραμμα, με τιμή 10 ευρώ το κιλό.

Οι επιδοτήσεις, επισημαίνουν οι ειδικοί, δεν χρειάζονται για να στηρίξουν μια ανεπιβεβαίωτη πρακτική, αλλά για να αναβιώσουν έναν παραδοσιακό τρόπο διαχείρισης της υπαίθρου.

«Τα δάση και οι αγροτικές περιοχές διαχειρίζονταν παλαιότερα στο πλαίσιο οικονομικών δραστηριοτήτων που σήμερα δεν είναι πλέον κερδοφόρες. Επομένως, δεν υπάρχουν πραγματικά κίνητρα για τη φροντίδα τους», εξήγησε ο Βεντρέλ.

Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει τη βόσκηση ως έναν τρόπο με τον οποίο τα εκτρεφόμενα ζώα μπορούν να συμβάλουν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αντί να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως πηγή εκπομπών.

Σε ανακοίνωσή της τον Μάρτιο για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, ανέφερε τη βόσκηση ως μέρος της λύσης, ενώ επανέλαβε τη θέση αυτή στη νέα στρατηγική για την ευρωπαϊκή κτηνοτροφία. Παρόλα αυτά, οι υποστηρικτές της πρακτικής υποστηρίζουν ότι οι Βρυξέλλες έχουν κάνει ελάχιστα για την ουσιαστική εφαρμογή της.

Πέρυσι, ομάδα επιστημόνων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Επιστημονικών Ακαδημιών επέκρινε την Ευρωπαϊκή Ένωση για την «υπερβολική έμφαση στην κατάσβεση και στην αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών», αντί για μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις που θα μείωναν τον κίνδυνο πυρκαγιών. Μεταξύ των βασικών προτάσεων περιλαμβανόταν και η βόσκηση, η οποία, όπως σημειώνουν, έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στη μείωση της έκτασης και της έντασης των πυρκαγιών.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Λουίζ Μπογκέ, ο ευρωπαϊκός αγροτικός προϋπολογισμός ήδη χρηματοδοτεί διάφορες πρακτικές πρόληψης πυρκαγιών, μεταξύ των οποίων και τη βόσκηση, καθώς και τη δημιουργία δασικών δρόμων που λειτουργούν ως αντιπυρικές ζώνες.

Από το 2028, στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η Επιτροπή σχεδιάζει να θεσπίσει μια «μεταβατική ενίσχυση» για τους αγρότες που επιθυμούν να στραφούν στην κτηνοτροφία, ενώ παράλληλα επεξεργάζεται χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για επενδύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα.

«Θα χρειαστούν πολλές κατσίκες»

Στη Μαδρίτη, μία από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από τις πυρκαγιές, η τοπική κυβέρνηση σχεδιάζει να αξιοποιήσει τη βόσκηση για την προστασία δασικής έκτασης 3.700 εκταρίων, με προϋπολογισμό 800.000 ευρώ.

Ο Τζο ΜακΝόρτον, επιστήμονας του Copernicus που παρακολουθεί τις πυρκαγιές σε πραγματικό χρόνο, στηρίζει τις πρωτοβουλίες αυτές, αλλά προειδοποιεί ότι σε ακραίες συνθήκες δεν αρκούν από μόνες τους.

«Σε συνθήκες έντονων ανέμων, τα αναμμένα κάρβουνα μπορούν να μεταφερθούν μπροστά από το κύριο μέτωπο της φωτιάς, επιτρέποντας στις πυρκαγιές να υπερπηδήσουν ακόμη και τα κενά», εξήγησε.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Εξτρεμαδούρα, Ουρμπάνο Φρα Παλέο, τονίζει ότι η βόσκηση δεν αποτελεί τη μοναδική λύση, αλλά είναι αναπόσπαστο μέρος της.

«Χωρίς τα ζώα που βόσκουν, η χαμηλή βλάστηση θα επανεμφανίζεται συνεχώς», σημείωσε.

Όπως υποστήριξε, «οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων δεν το κατανοούν. Σκέφτονται μόνο πώς θα διαχειριστούν μια πυρκαγιά όταν αυτή εκδηλωθεί και όχι πώς θα διαχειριστούν το ίδιο το τοπίο ώστε να αποτραπεί».

Με πληροφορίες από Politico