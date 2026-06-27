Politico: Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί influencers να καλύπτουν τις συνόδους κορυφής της

Οι influencers θα μπορούν να δημιουργούν περιεχόμενο ενώ κορυφαίοι ηγέτες της ΕΕ συναντώνται στις Βρυξέλλες - αρκεί να μην αμφισβητούν τις αξίες της Ένωσης.

Αυτό αναφέρεται σε οδηγίες που στάλθηκαν από το Συμβούλιο της ΕΕ στις εθνικές κυβερνήσεις νωρίτερα αυτόν τον μήνα, τις οποίες είδε το POLITICO.

Το POLITICO είχε αναφέρει τον περασμένο μήνα ότι το Συμβούλιο σχεδιάζει να προσκαλέσει influencers των social media για να καλύψουν τις συνόδους κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες και ορισμένες υπουργικές συναντήσεις, ξεκινώντας από τον Ιούλιο.

Οι προϋποθέσεις

Η επιλογή των YouTubers και TikTokers που θα προσκαλούνται θα γίνεται από τα κράτη-μέλη, ωστόσο στις οδηγίες του Συμβουλίου αναφέρεται ότι δεν θα πρέπει να επιλέγονται άτομα που έχουν «εκφράσει απόψεις αντίθετες με τις αξίες της ΕΕ», σύμφωνα με το έγγραφο.

Οι δημιουργοί περιεχομένου δεν θα πρέπει επίσης να έχουν «σημαντικές ή μακροχρόνιες εμπορικές συνεργασίες», ώστε να αποφεύγονται συνδέσεις με μεγάλες μάρκες, συνεχίζουν οι οδηγίες. Οι influencers δεν θα αμείβονται στο πλαίσιο του προγράμματος.

Επιπλέον, δεν θα πρέπει να επιδιώκουν πολιτικό ρόλο ούτε να κατέχουν ήδη κάποιον, κάτι που σημαίνει ότι ο influencer που έγινε ευρωβουλευτής της Κύπρου, Φειδίας Παναγιώτου, δεν θα μπορούσε να λάβει τη σχετική διαπίστευση.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα πρέπει να επιλέγουν influencers των οποίων οι λογαριασμοί στα social media έχουν «σημαντικό κοινό» σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας τους και οι οποίοι έχουν ιστορικό παραγωγής περιεχομένου γύρω από την πολιτική και ειδικά την ΕΕ, σύμφωνα με τις οδηγίες.

Τα κράτη-μέλη πρέπει ακόμη να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για το σχέδιο. Ωστόσο, ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης δήλωσε στο POLITICO ότι οι οδηγίες έχουν την υποστήριξή του, προσθέτοντας: «Θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει στην πράξη η παρουσία αυτών των δημιουργών περιεχομένου στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Τι είδους πρόσβαση θα έχουν; Τι είδους περιεχόμενο θα μπορούν να δημιουργούν;» Ο διπλωμάτης μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας για να εκφραστεί ελεύθερα.

Η πρόσβαση για βιντεοσκόπηση μέσα στο κτίριο του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες επιτρέπεται συνήθως μόνο σε διαπιστευμένους δημοσιογράφους.

Το σχέδιο έχει προκαλέσει αντιδράσεις από ένωση δημοσιογράφων, η οποία εξέφρασε ανησυχίες ότι η παρουσία δημιουργών περιεχομένου μπορεί να υπονομεύσει το έργο των δημοσιογράφων που καλύπτουν τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου.

«Τα κλικ, οι προβολές και οι απήχησεις είναι εξαιρετικά στο TikTok και στο Instagram. Όμως το βασικό γεγονός παραμένει: οι influencers στις συνεντεύξεις Τύπου και στις συνόδους κορυφής δεν θα υποχρεούνται να αποκαλύπτουν ποιος τους πληρώνει», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Διεθνής Ένωση Τύπου, που εκπροσωπεί δημοσιογράφους που καλύπτουν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

«Αντίθετα, οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι της ΕΕ δεν αναμένεται να δέχονται πληρωμές για να γράφουν θετικά άρθρα. Αυτό λέγεται δημοσιογραφική δεοντολογία».

Εκπρόσωπος του Συμβουλίου επιβεβαίωσε ότι οι influencers θα «συνοδεύονται σε κάθε στιγμή και δεν θα αντιμετωπίζονται ως μέσα ενημέρωσης, ούτε ως προς τη διαπίστευση ούτε ως προς την πρόσβαση σε δημοσιογραφικές ευκαιρίες».

Με πληροφορίες από Politico