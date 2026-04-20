Politico: Η αποχώρηση Όρμπαν αφήνει το Ισραήλ εκτεθειμένο στην Ευρώπη

Η εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στις ισορροπίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα σε σχέση με το Ισραήλ.

Ο Ούγγρος ηγέτης, ο οποίος για χρόνια στήριζε σταθερά την κυβέρνηση του Ισραήλ, είχε επανειλημμένα χρησιμοποιήσει το δικαίωμα βέτο για να μπλοκάρει ευρωπαϊκές πιέσεις και κυρώσεις.

Η αποχώρηση του ωστόσο, συμπίπτει με μια περίοδο αυξανόμενης κριτικής προς το Ισραήλ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολλοί ηγέτες εκφράζουν πλέον πιο έντονες ανησυχίες για τις εξελίξεις στα παλαιστινιακά εδάφη και τη Δυτική Όχθη, όπου καταγράφεται αύξηση της βίας από εποίκους.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη και χώρες που παραδοσιακά θεωρούνταν πιο φιλικές προς το Ισραήλ, όπως η Γερμανία και η Ιταλία, έχουν σκληρύνει τη στάση τους το τελευταίο διάστημα, ενισχύοντας τη συζήτηση για πιθανές κυρώσεις.

Πιθανές κυρώσεις και αλλαγές στις σχέσεις ΕE-Ισραήλ

Με την πολιτική αλλαγή στην Ουγγαρία, επανέρχεται στο προσκήνιο η πιθανότητα επιβολής κυρώσεων σε Ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη, καθώς η αντίσταση μέσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενδέχεται να μειωθεί.

Παράλληλα, εξετάζεται και η πιθανότητα αναστολής της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, η οποία ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις των δύο πλευρών.

Αν και η πρόταση δεν έχει ακόμη συγκεντρώσει την απαραίτητη πλειοψηφία, διπλωμάτες αναφέρουν ότι οι πολιτικές ισορροπίες μπορεί να αλλάξουν αν ορισμένες χώρες άρουν τις αντιρρήσεις τους.

Ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας από πλευράς του, έχει δηλώσει ότι θα διατηρήσει τις καλές σχέσεις με το Ισραήλ, ωστόσο έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην μπλοκάρει πλέον αποφάσεις της ΕΕ σχετικά με κυρώσεις.

Αυτό θεωρείται κομβικό σημείο για τις μελλοντικές αποφάσεις στις Βρυξέλλες, καθώς η απουσία του βέτο της Ουγγαρίας μπορεί να επιτρέψει σε μέτρα που μέχρι τώρα «κολλούσαν» να προχωρήσουν.

Με πληροφορίες από Politico