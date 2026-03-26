Politico: Είναι δύο πόλεμοι ικανοί να απομακρύνουν Ευρώπη και ΗΠΑ;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φοβάται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να αφήσει την Ουκρανία στην τύχη της εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σοβαρές ανησυχίες ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να εγκαταλείψει την Ουκρανία, εάν οι ευρωπαϊκές χώρες δεν τον στηρίξουν στις προσπάθειές του για τη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, η κύρια ανησυχία των ηγετών, είναι ότι ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν μπορεί να αποσπάσει την προσοχή του από την υποστήριξη προς το Κίεβο.

Ο φόβος της απομάκρυνσης του Ντόναλντ Τραμπ από την Ουκρανία

Σύμφωνα με τέσσερις διπλωμάτες της ΕΕ που γνωρίζουν τις συζητήσεις, οι κυβερνήσεις φοβούνται ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να εκδικηθεί τους ευρωπαίους συμμάχους για την μη επαρκή υποστήριξη, κυρίως κόβοντας ό,τι έχει απομείνει από τη βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία.

Οι ηγέτες της ΕΕ ελπίζουν ότι η προσφορά περιορισμένης στήριξης στις ενέργειες του Τραμπ κατά του Ιράν, θα πείσει τον πρόεδρο να παραμείνει ενεργός στην σύγκρουση με τη Ρωσία.

Όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος στο τέλος της τελευταίας συνόδου κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες: «Ο πόλεμος στο Ιράν δεν πρέπει να αποσπά την προσοχή μας από την υποστήριξη που παρέχουμε στην Ουκρανία».

Η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις στην Ουκρανία

Τις τελευταίες μέρες, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επικρίνει επανειλημμένα τις ευρωπαϊκές χώρες για την αποτυχία τους να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, που χρησιμοποιείται από περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και έχει κλείσει ουσιαστικά από το Ιράν.

Παράλληλα, έχει συνδέσει τη συνεχιζόμενη εμπλοκή των ΗΠΑ στο NATO με τη Μέση Ανατολή, αφήνοντας την ΕΕ σε ανησυχία για πιθανή μείωση υποστήριξης στην Ουκρανία.

Η Μόσχα πρόσφερε στις ΗΠΑ μια συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών με το Ιράν σε περίπτωση που οι ΗΠΑ σταματούσαν να προμηθεύουν πληροφορίες για τη Ρωσία στην Ουκρανία. Αν και οι ΗΠΑ απέρριψαν την προσφορά, η κίνηση αυτή δείχνει πόσο πιθανό είναι να υπάρξει σύγκρουση προτεραιοτήτων μεταξύ Ουκρανίας και Μέσης Ανατολής.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων των Εμανουέλ Μακρόν, Κιρ Στάρμερ και του Γενικού Γραμματέα του NATO Μαρκ Ρούτε, προσπαθούν να δείξουν ότι στηρίζουν τους στόχους του Τραμπ για την απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ. Η προσέγγιση περιλαμβάνει περιορισμένη υποστήριξη, δηλώσεις ετοιμότητας και διαβεβαιώσεις ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να συνεισφέρει σε ασφαλή διέλευση πλοίων, χωρίς όμως να εμπλακεί άμεσα σε στρατιωτικές ενέργειες. Ο Μακρόν έχει προγραμματίσει να στείλει ναυτική δύναμη στα Στενά αφού υποχωρήσει η ένταση, ενώ η Βρετανία έχει δώσει άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις της για χτυπήματα στο Ιράν. Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν να δείξουν ότι παραμένουν προσηλωμένοι στην υποστήριξη της Ουκρανίας.

Οι διπλωμάτες της ΕΕ εκφράζουν φόβους ότι οι πύραυλοι και οι αμυντικές προμήθειες που χρησιμοποιούνται στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να στερήσουν σημαντικούς πόρους από την Ουκρανία, θέτοντας σε κίνδυνο την προστασία της χώρας από τη Ρωσία.

Η ΕΕ συνεχίζει να προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις απαιτήσεις των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή και την ανάγκη να παραμείνει πιστή στην υποστήριξη προς την Ουκρανία, σε μια δύσκολη διπλωματική εξίσωση που καθορίζει το μέλλον της σχέσης Ευρώπης–ΗΠΑ και την πορεία της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από POLITICO