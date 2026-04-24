Politico: Αεροπορικό «χάος» στην Ευρώπη - Τρία σενάρια για το καλοκαίρι εν μέσω κρίσης καυσίμων

Ακόμη και αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή λήξει άμεσα, το καλοκαίρι προμηνύεται δύσκολο για τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες.

Οι τιμές των εισιτηρίων αναμένεται να παραμείνουν υψηλές, ενώ οι αερομεταφορείς δέχονται πιέσεις λόγω των προβλημάτων στον εφοδιασμό καυσίμων από τις χώρες του Κόλπου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η αναταραχή αυξάνει τον κίνδυνο ελλείψεων στην κορύφωση της θερινής ταξιδιωτικής περιόδου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παράγει επαρκείς ποσότητες αεροπορικών καυσίμων για να καλύψει τη ζήτηση, ενώ τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια καλύπτουν περίπου το 70% των αναγκών. Αν συνεχιστούν τα προβλήματα στη ναυσιπλοΐα, οι αεροπορικές εταιρείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αυξημένη πίεση για την εξασφάλιση προμηθειών.

Τρία σενάρια για το καλοκαίρι στην Ευρώπη εν μέσω κρίσης καυσίμων

Στο πρώτο σενάριο, ο πόλεμος τερματίζεται σύντομα και η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ αποκαθίσταται. Ακόμη και τότε όμως, η ομαλοποίηση δεν θα είναι άμεση, καθώς τα δεξαμενόπλοια χρειάζονται εβδομάδες για να φτάσουν στην Ευρώπη.

Οι τιμές των εισιτηρίων πιθανότατα θα παραμείνουν αυξημένες μέχρι να ισορροπήσει η αγορά. Ωστόσο, θα περιοριζόταν ο κίνδυνος μαζικών ακυρώσεων πτήσεων και σοβαρών ελλείψεων καυσίμων στα αεροδρόμια.

Στο δεύτερο σενάριο, καταγράφεται μερική αποκλιμάκωση της κρίσης. Η ροή καυσίμων αποκαθίσταται σταδιακά, αλλά παραμένει ασταθής.

Σε αυτή την περίπτωση, οι τιμές θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα και ορισμένες πτήσεις ενδέχεται να ακυρωθούν. Μεγαλύτερη πίεση αναμένεται να δεχθούν τα πιο αδύναμα δρομολόγια, κυρίως περιφερειακές γραμμές ή συνδέσεις με χαμηλότερη ζήτηση.

Οι αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται επίσης να περιορίσουν δρομολόγια, ενώ οι επιβάτες θα βρουν ακριβότερα εισιτήρια και λιγότερες προσφορές.

Στο τρίτο σενάριο, η κρίση παρατείνεται σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και οι ελλείψεις καυσίμων γίνονται σοβαρές.

Σε μια τέτοια εξέλιξη, δεν αποκλείεται να επιβληθούν περιορισμοί στη διάθεση καυσίμων προς τις αεροπορικές εταιρείες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει ήδη σχέδια έκτακτης ανάγκης, ενώ κυβερνήσεις μπορεί να χρειαστεί να αξιοποιήσουν στρατηγικά αποθέματα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το πλήγμα θα είναι διπλό, με αυξήσεις τιμών αλλά και πραγματικές ελλείψεις καυσίμων, που θα επηρεάσουν συνολικά το πτητικό έργο στην Ευρώπη.

Όποιο από τα τρία σενάρια κι αν επικρατήσει, η θερινή περίοδος αναμένεται απαιτητική για όσους σχεδιάζουν ταξίδια.

Το βασικό ζήτημα δεν αφορά μόνο το κόστος των εισιτηρίων, αλλά κυρίως τη διαθεσιμότητα καυσίμων, η οποία θα κρίνει αν οι πτήσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά ή αν θα υπάρξουν περιορισμοί στο ευρωπαϊκό αεροπορικό δίκτυο.

Με πληροφορίες από Politico



