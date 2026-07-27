Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ

Τρεις νεκρούς και έξι τραυματίες μετρά η Ουκρανία έπειτα από δεκάδες ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν σήμερα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, νοτιοανατολικά της χώρας.

Ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χανζά ενημέρωσε μέσω Telegram ότι σημειώθηκαν επιθέσεις πυροβολικού και επιδρομές με drones σε αρκετές περιοχές.

Ανέφερε επίσης ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν στη Νικόπολη, ενώ μία γυναίκα σκοτώθηκε στην περιοχή Σινελνίκοβε. Παράλληλα, ένας άνδρας τραυματίστηκε στην πόλη Πάβλοχραντ.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πλήττουν σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στη γειτονική χώρα.

Ο πόλεμος έχει εξελιχθεί στη φονικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες δεν έχουν αποδώσει.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ