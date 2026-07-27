ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ

Δεκάδες ρωσικές επιθέσεις σημειώθηκαν στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, νοτιοανατολικά της Ουκρανίας

The LiFO team
The LiFO team
ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΝΕΚΡΟΙ ΕΠΙΘΕΣΗ ΝΕΚΡΟΙ Facebook Twitter
Κτίριο στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, μετά από ρωσική επίθεση στις 27 Ιουλίου 2026 / Φωτ.: EPA/DARYNA NAUMOVA
0

Τρεις νεκρούς και έξι τραυματίες μετρά η Ουκρανία έπειτα από δεκάδες ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν σήμερα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, νοτιοανατολικά της χώρας.

Ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χανζά ενημέρωσε μέσω Telegram ότι σημειώθηκαν επιθέσεις πυροβολικού και επιδρομές με drones σε αρκετές περιοχές.

Ανέφερε επίσης ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν στη Νικόπολη, ενώ μία γυναίκα σκοτώθηκε στην περιοχή Σινελνίκοβε. Παράλληλα, ένας άνδρας τραυματίστηκε στην πόλη Πάβλοχραντ.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πλήττουν σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στη γειτονική χώρα.

Ο πόλεμος έχει εξελιχθεί στη φονικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες δεν έχουν αποδώσει.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΡΩΣΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ

Διεθνή / Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικό τερματικό σταθμό εξαγωγών, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Την ίδια ώρα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν δύο σκάφη που μετέφεραν στρατιωτικό φορτίο στο λιμάνι του Μικολάιφ, στη νότια Ουκρανία
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΜΠΕΝΙΑΜΙΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ

Διεθνή / Τραμπ: «Κανείς δεν μου λέει τι να πουλάμε» - Έμμεση απάντηση στον Νετανιάχου για τα F-35 που ζητά η Τουρκία

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει εκφράσει την αντίθεσή του σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, υποστηρίζοντας ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία θα «κατέστρεφε την ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή»
THE LIFO TEAM
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΑΠΑΤΗ

Διεθνή / «Έχω εξαπατήσει τους πάντες»: Υπεύθυνος γραφείου τελετών άφηνε σορούς σε θάλαμο ψύξης και παρέδιδε τέφρα αγνώστων σε συγγενείς

Ήταν «λες και είχε βγει κατευθείαν από ταινία τρόμου», λέει πρώην υπάλληλος του Ρόμπερτ Μπους ο οποίος παραδέχθηκε την ενοχή του, αλλά δεν έδωσε καμία εξήγηση για τις πράξεις του
THE LIFO TEAM
 
 