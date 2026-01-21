Πόλεμος στην Ουκρανία: Στη Μόσχα ο Αμερικανός απεσταλμένος Γουίτκοφ - Θα συναντηθεί με τον Πούτιν

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, δήλωσε ότι θα μεταβεί στη Μόσχα αύριο, Πέμπτη, για να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τον Γουίτκοφ θα συνοδεύσει ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Η συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ

«Πρέπει να τον συναντήσουμε την Πέμπτη», είπε ο Γουίτκοφ σε συνέντευξή του στο CNBC αναφερόμενος στον Πούτιν.

«Αλλά οι Ρώσοι ήταν αυτοί που ζήτησαν τη συνάντηση. Πιστεύω ότι πρόκειται για σημαντική δήλωση από πλευράς τους», πρόσθεσε.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε και το κρατικό πρακτορείο TASS της Ρωσίας, επικαλούμενο το Κρεμλίνο.

Το Κρεμλίνο είχε επισημάνει την προηγούμενη εβδομάδα ότι ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ για συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όμως είχε προσθέσει ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

Από την πλευρά του ο βασικός διαπραγματευτής της Ουκρανίας, ο Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους για τον τερματισμό του πολέμου θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.