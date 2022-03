Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου: Ρωσική επίθεση στο Κίεβο μέσα στις επόμενες 24-96 ώρες

Οι ρωσικές δυνάμεις ετοιμάζονται να επιτεθούν στο Κίεβο τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσίευσε εχθές το αμερικανικό Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην εν λόγω έκθεση του think tank «οι ρωσικές δυνάμεις συγκεντρώνονται στα ανατολικά, βορειοδυτικά και δυτικά προάστια του Κιέβου για μια επίθεση στην πρωτεύουσα τις επόμενες 24-96 ώρες».

Οι ρωσικές δυνάμεις, που μαστίζονται από προβλήματα υλικοτεχνικής υποστήριξης, δεν προχώρησαν σχεδόν καθόλου τις τελευταίες ημέρες στο συγκεκριμένο μέτωπο, αλλά το Ινστιτούτο εκτιμά ότι οι Ρώσοι «ενισχύουν τις προμήθειες τους καθώς και πραγματοποιούν επιθέσεις πυροβολικού και πυραύλων για να αποδυναμώσουν την άμυνα και να εκφοβίσουν τους αμυνόμενους πριν από την επίθεση».

Αυτό θα μπορούσε να προαναγγέλλει την έναρξη μιας κρίσιμης στιγμής στον πόλεμο, γράφουν οι αναλυτές στην τελευταία τους καθημερινή επισκόπηση.

Είναι πολύ νωρίς για να υπολογίσουμε την πιθανή αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε ρωσικής προσπάθειας να ολοκληρώσει την περικύκλωση του Κιέβου ή να καταλάβει την πόλη αυτή τη στιγμή, όπως σημειώνουν.

«Οι ρωσικές δυνάμεις ενοποιούνται και προετοιμάζονται για περαιτέρω επιχειρήσεις κατά μήκος των δυτικών και ανατολικών προαστίων του Κιέβου, ιδιαίτερα στην περιοχή Ιρπίν στα δυτικά και στην περιοχή Μπρόβαρι στα ανατολικά», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Με πληροφορίες από Institute for the Study of War και Guardian