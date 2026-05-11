Πόλεμος στην Ουκρανία: Γιατί μερικοί αντιδρούν στην πρόταση του Πούτιν να αναλάβει ρόλο μεσολαβητή ο Γκέρχαρντ Σρέντερ;

Γερμανοί αξιωματούχοι στέκονται με επιφύλαξη απέναντι στην αιφνιδιαστική πρόταση του Βλαντιμίρ Πούτιν να αναλάβει ο πρώην Γερμανός καγκελάριος, Γκέρχαρντ Σρέντερ, ρόλο μεσολαβητή στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλώνοντας ότι «έλαβαν γνώση» των σχολίων του Ρώσου προέδρου, αλλά τα θεωρούν μέρος μιας «σειράς ψευδών προτάσεων» από τη Ρωσία, όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Μια πηγή ανέφερε ότι η πραγματική δοκιμασία για τις προθέσεις της Μόσχας θα ήταν η παράταση της τρέχουσας τριήμερης εκεχειρίας.

Ο 82χρονος Σρέντερ παρέμεινε στενός συνεργάτης του Πούτιν πολύ καιρό μετά την αποχώρησή του από την εξουσία, διαχωρίζοντας τη στάση του από εκείνη των περισσότερων δυτικών ηγετών σε ό,τι αφορά στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Στο παρελθόν κατείχε σημαντικές θέσεις σε ρωσικά ενεργειακά έργα, μεταξύ των οποίων η συμμετοχή του στα έργα των αγωγών φυσικού αερίου «Nord Stream» και η θέση του στο διοικητικό συμβούλιο της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας «Rosneft», από την οποία παραιτήθηκε το 2022.

Ο Πούτιν δήλωσε το Σάββατο ότι πιστεύει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία οδεύει προς το τέλος του και πρότεινε τον Σρέντερ ως πιθανό βασικό διαπραγματευτή για να βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης.

Ποιες οι απόψεις

Ο Michael Roth, πρώην βουλευτής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Γερμανίας (SPD) και πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων, δήλωσε σε συνέντευξή του στην Tagesspiegel ότι ένας διαμεσολαβητής «δεν μπορεί να είναι φίλος του Πούτιν». Τόνισε ότι κάθε διαμεσολαβητής πρέπει πρωτίστως να γίνει αποδεκτός από την Ουκρανία. «Ούτε η Μόσχα ούτε εμείς μπορούμε να αποφασίσουμε γι’ αυτό εκ μέρους του Κιέβου».

Άλλοι ωστόσο εντός του SPD εμφανίστηκαν πιο θετικοί απέναντι στην πρόταση του Πούτιν.

Σύμφωνα με το Der Spiegel, ο εκπρόσωπος του SPD για θέματα εξωτερικής πολιτικής στο κοινοβούλιο, Άντις Αχμέτοβιτς, δήλωσε ότι η πρόταση πρέπει να «εξεταστεί προσεκτικά» μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους. Ο βουλευτής του SPD, Ραλφ Στέγκνερ, υποστήριξε, στο ίδιο περιοδικό, ότι «αν δεν θέλουμε ο Πούτιν και ο Τραμπ να αποφασίσουν μόνοι τους για το μέλλον της Ουκρανίας», τότε η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει κάθε πιθανή ευκαιρία, όσο μικρή κι αν είναι.

Την ίδια ώρα, η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ φαινόταν να δοκιμάζεται σοβαρά τη δεύτερη ημέρα εφαρμογής της, την Κυριακή. Και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβίαση της συμφωνίας μέσω επιθέσεων το Σαββατοκύριακο.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιθέσεις με drones σε περιοχές κοντά στη γραμμή του μετώπου, ενώ περισσότεροι από 200 συγκρούσεις στο πεδίο της μάχης είχαν σημειωθεί από το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 57 ουκρανικά drones το τελευταίο 24ωρο και ότι «ανταπέδωσε αναλόγως» στο πεδίο των μαχών.

Αμερικανοί απεσταλμένοι στη Μόσχα

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα επισκεφθούν τη Μόσχα «πολύ σύντομα» για να συνεχίσουν τις συνομιλίες με τη Ρωσία, μετέδωσε την Κυριακή το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο τον σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ.

Η Ρωσία κατηγόρησε επίσης την Αρμενία ότι παρείχε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι «βήμα για αντιρωσικές δηλώσεις», σε μια ακόμη ένδειξη ψυχρότητας στις σχέσεις ανάμεσα στους παραδοσιακούς συμμάχους, τη Μόσχα και το Ερεβάν.

Κατά την επίσκεψή του στο Ερεβάν την περασμένη εβδομάδα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία φοβάται πως «drones μπορεί να πετούν πάνω από την Κόκκινη Πλατεία» στη Μόσχα κατά τη διάρκεια της ετήσιας παρέλασης της 9ης Μαΐου. «Το βασικό για εμάς είναι η Αρμενία να μην υιοθετήσει αντιρωσική στάση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι η Ρωσία αναμένει εξηγήσεις από το Ερεβάν για το ζήτημα.

Με πληροφορίες από Guardian