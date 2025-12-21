Πόλεμος στην Ουκρανία: «Εποικοδομητικές» οι συνομιλίες με Ουκρανία και Ευρώπη, λένε οι ΗΠΑ

«Παραγωγικές και εποικοδομητικές» ήταν οι συνομιλίες στη Φλόριντα, με Ουκρανούς και Ευρωπαίους εκπροσώπους, όπως ανέφερε ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γουίτκοφ ανέφερε ότι οι συνομιλίες αποσκοπούσαν στην ευθυγράμμιση μιας κοινής στρατηγικής προσέγγισης μεταξύ Ουκρανίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης.

«Κοινή μας προτεραιότητα είναι να σταματήσει η αιματοχυσία, να διασφαλιστεί εγγυημένη ασφάλεια και να δημιουργηθούν συνθήκες για την ανάκαμψη, τη σταθερότητα και τη μακροπρόθεσμη ευημερία της Ουκρανίας. Η ειρήνη δεν πρέπει να είναι μόνο παύση των εχθροπραξιών, αλλά και μια αξιοπρεπής βάση για ένα σταθερό μέλλον», δήλωσε ο απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι συνομιλίες εντάσσονται στην πολυμήνη προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης. Ο Τραμπ έχει εξαπολύσει μια εκτεταμένη διπλωματική πρωτοβουλία για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο οι προσπάθειές του έχουν προσκρούσει σε έντονα αντικρουόμενες απαιτήσεις της Μόσχας και του Κιέβου.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει πρόσφατα δείξει ότι επιμένει στις μαξιμαλιστικές του απαιτήσεις προς την Ουκρανία, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα προελαύνουν αργά στο πεδίο της μάχης, παρά τις τεράστιες απώλειες.

Θετικές εκτιμήσεις

Η εκτίμηση του Γουίτκοφ έρχεται την ώρα που διεξάγονται και διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Ένας απεσταλμένος του Κρεμλίνου δήλωσε το Σάββατο ότι οι συνομιλίες προχωρούν «εποικοδομητικά» στη Φλόριντα.

«Οι συζητήσεις εξελίσσονται εποικοδομητικά. Ξεκίνησαν νωρίτερα και θα συνεχιστούν σήμερα, καθώς και αύριο», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Μαϊάμι ο Κιρίλ Ντμιτρίεφ το Σάββατο. Την Κυριακή δεν υπήρξαν άμεσες ενημερώσεις για τις συνομιλίες με τη Ρωσία.

Ο Ντμιτρίεφ συναντήθηκε με τον Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Από την πλευρά της Ουκρανίας, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε την Κυριακή στο Telegram ότι οι διπλωματικές προσπάθειες «προχωρούν αρκετά γρήγορα και η ομάδα μας στη Φλόριντα εργάζεται με την αμερικανική πλευρά».

Το Κρεμλίνο διέψευσε την Κυριακή ότι βρίσκονται υπό συζήτηση τριμερείς συνομιλίες με τη συμμετοχή Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ, μετά τη δήλωση του Ζελένσκι το Σάββατο ότι η Ουάσινγκτον είχε προτείνει μια τέτοια ιδέα.

«Προς το παρόν, κανείς δεν έχει συζητήσει σοβαρά αυτή την πρωτοβουλία και, απ’ όσο γνωρίζω, δεν προετοιμάζεται», δήλωσε ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, σύμφωνα με ρωσικά κρατικά πρακτορεία.

Με πληροφορίες από AP News