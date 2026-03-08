Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τουλάχιστον 400 νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο

Η ένταση στον Λίβανο συνεχίζει να κλιμακώνεται, καθώς οι ισραηλινές αεροπορικές και χερσαίες επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και τεράστιες καταστροφές υποδομών.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ανακοίνωσε ότι οι νεκροί από τις τελευταίες επιθέσεις έχουν φτάσει τους 394, μεταξύ των οποίων 83 παιδιά, 42 γυναίκες και εννέα διασώστες, ενώ δεκάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Οι συγκρούσεις έχουν επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην πόλη Νάμπι Τσιτ στην ανατολική κοιλάδα Μπεκάα, όπου μια ισραηλινή επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 41 νεκρούς και 40 τραυματίες, ανάμεσά τους και τρεις Λιβανέζους στρατιώτες, ενώ κτίρια και οικίες καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Μάρτυρες περιγράφουν εικόνες βιβλικής καταστροφής: σπίτια γκρεμισμένα, τεράστιες τρύπες στο έδαφος, αιματοβαμμένα αυτοκίνητα και προσωπικά αντικείμενα των πολιτών διάσπαρτα στα συντρίμμια.

Οι τοπικοί κάτοικοι ανέφεραν ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες εισήλθαν στην περιοχή μεταμφιεσμένοι με στολές του λιβανέζικου στρατού και χρησιμοποιώντας ασθενοφόρα με σήματα της Χεζμπολάχ, για να καλύψουν την κίνηση των ειδικών δυνάμεων.

Η Χεζμπολάχ, επέτρεψε σε δημοσιογράφους να καταγράψουν την έκταση της καταστροφής, αναφέροντας ότι πραγματοποιήθηκαν περίπου 40 ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές για να καλυφθεί η αποχώρηση των ειδικών δυνάμεων. Οι κάτοικοι, παρά τον φόβο και τις απώλειες, υποστήριξαν ότι υπερασπίστηκαν τα σπίτια τους, με κάποιους να αισθάνονται πως πέτυχαν μια μικρή νίκη απέναντι στις ισραηλινές δυνάμεις.

Στο υπόλοιπο Λίβανο, οι στρατιωτικές κινήσεις συνεχίζονται, με το Ισραήλ να δηλώνει ότι οι επιδρομές στοχεύουν σε όπλα και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ, χωρίς όμως να αναφέρει λεπτομέρειες για τα πλήγματα στη Νάμπι Τσιτ.

Οι κάτοικοι της πόλης και άλλοι που είχαν παραμείνει στη περιοχή συγκεντρώθηκαν γύρω από τον τεράστιο κρατήρα για να εκτιμήσουν τις ζημιές και να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της επιδρομής.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις.

Με πληροφορίες από BBC