Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Συνομιλούν τελικά ΗΠΑ με Ιράν; - Τι λέει ο Τραμπ και τι απαντά η Τεχεράνη

Διανύοντας την τέταρτη εβδομάδα πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, η αβεβαιότητα για την πορεία της κρίσης εντείνεται με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μιλά για «διαπραγματεύσεις» με το Ιράν και την Τεχεράνη να το αρνείται.

Χθες, ο Τραμπ αναφέρθηκε σε «διαπραγματεύσεις» με Ιρανό αξιωματούχο, τον οποίο δεν κατονόμασε, ανακοινώνοντας την αναβολή για πέντε ημέρες στα πλήγματα που απειλούσε να διατάξει να εξαπολυθούν εναντίον υποδομών καίριας σημασίας στην Ισλαμική Δημοκρατία, η οποία- από την πλευρά της- ανακοίνωσε νέες εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων εναντίον του Ισραήλ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε τουλάχιστον τέσσερις ομοβροντίες πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και σε τουλάχιστον ένα πλήγμα στο βόρειο Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη αναφέρθηκε στην εκτόξευση «νέου κύματος» πυραύλων εναντίον της επικράτειας του ορκισμένου εχθρού της περί τις 04:45 (ώρα Ελλάδας).

Σε ό,τι αφορά χώρες του Κόλπου που μπαίνουν επίσης στο στόχαστρο του Ιράν, η Σαουδική Αραβία έκανε λόγο νωρίς το πρωί περί κατάρριψης περίπου είκοσι μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ότι ανέλαβε δράση για την αντιμετώπιση «εχθρικών» πυραύλων και drones.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, συνομίλησε με τους Αμερικανούς ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Ωστόσο, ο Γαλιμπάφ το διέψευσε. «Καμιά διαπραγμάτευση δεν έγινε με τις ΗΠΑ, χρησιμοποιούνται ψευδείς ειδήσεις για να χειραγωγηθούν οι χρηματαγορές και οι αγορές πετρελαίου και να υπάρξει διαφυγή από το αδιέξοδο στο οποίο έχουν παγιδευτεί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ», ανακοίνωσε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σημείωσε, από την πλευρά του, πως ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί εφικτό «να επιτευχθούν οι στόχοι του πολέμου στο πλαίσιο συμφωνίας που θα προασπίζει τα ζωτικά συμφέροντά μας».

Επίσης, ο Νετανιάχου φάνηκε χθες βράδυ αποφασισμένος να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς στο Ιράν και στον Λίβανο, όπου η ισραηλινή αεροπορία έβαλε στο στόχαστρο τη Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα της Βηρυτού νωρίς σήμερα το πρωί.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επίσης, διέψευσε χθες πως διεξήχθη «οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ τις 24 μέρες του πολέμου που μας επιβλήθηκε». Είπε πάντως πως έλαβε, μέσω «φίλων χωρών», «μηνύματα» που αφορούν «αμερικανικό αίτημα για διαπραγματεύσεις» προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Σύμφωνα με το Axios και το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Reuters, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ και πιθανόν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς μπορεί να συναντηθούν με ιρανική αντιπροσωπεία εντός της εβδομάδας στο Πακιστάν.

Ερωτηθείσα σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δεν διέψευσε την πληροφορία αυτή, ωστόσο τόνισε πως τέτοια «σενάρια» δεν μπορούν να θεωρούνται τετελεσμένα γεγονότα παρά μόνο αν ανακοινωθούν επίσημα από την αμερικανική προεδρία.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ, από την πλευρά του, υποσχέθηκε στην Τεχεράνη τη συμβολή του Ισλαμαμπάντ στις προσπάθειες να αποκατασταθεί η ειρήνη στην περιοχή.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την αναβολή επιθέσεων στο Ιράν για 5 ημέρες

Υπενθυμίζεται ότι μέσω Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την αναβολή «για πέντε ημέρες» των πληγμάτων που απειλούσε να διατάξει να εξαπολυθούν εναντίον ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεων και άλλων υποδομών-κλειδιών στο Ιράν αν η Ισλαμική Δημοκρατία δεν άνοιγε τα Στενά του Ορμούζ, το θαλάσσιο πέρασμα στρατηγικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με υδρογονάνθρακες.

Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως οι βομβαρδισμοί «θα συνεχιστούν» αν οι διαπραγματεύσεις δεν καρποφορήσουν.

Η αναστροφή του Αμερικανού προέδρου, προτού ανοίξει χθες το χρηματιστήριο στη Wall Street, άρχισε με το μήνυμά του στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως έχει την «ευχαρίστηση» να ανακοινώσει πως διεξήχθησαν «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες για τον πλήρη τερματισμό» των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κατά 10% και πλέον χθες, προτού ωστόσο αρχίσουν να ανεβαίνουν ξανά νωρίς σήμερα το πρωί στις αγορές της Ασίας, με αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές, να παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Στα ασιατικά χρηματιστήρια έμοιαζε να επικρατεί εύθραυστη αισιοδοξία, όπως και στις ευρωπαϊκές αγορές- πλην Λονδίνου- και στη Wall Street χθες.