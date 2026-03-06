Πόλεμος στη Μέση Ανατολή για έβδομη ημέρα: Συνεχίζονται τα πλήγματα από Ισραήλ και Ιράν

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται για έβδομη ημέρα, με εκατέρωθεν πλήγματα από το Ισραήλ και το Ιράν και την ένταση να επεκτείνεται στην περιοχή.

Στις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο, ισραηλινή χερσαία επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στον Λίβανο, ενώ την ίδια ώρα το Ιράν πλήττει αμερικανικούς στόχους σε χώρες του Κόλπου.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 6 Μαρτίου, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη, στοχεύοντας –όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση– «υποδομές του ιρανικού καθεστώτος». Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για ένα μεγάλο «κύμα επιθέσεων εναντίον υποδομών του ιρανικού καθεστώτος στην Τεχεράνη».

Παράλληλα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι σημειώθηκαν πολλές εκρήξεις σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA ανέφερε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Παρασκευής επίθεση με πυραύλους και drones στο κέντρο του Τελ Αβίβ.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι από ιρανική επίθεση προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε ξενοδοχεία και πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα Μανάμα, χωρίς , σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, να υπάρξουν τραυματισμοί ή απώλειες.

Την ίδια ώρα στο Κατάρ αποκρούστηκε επίθεση με drone στη βάση Αλ Ουντέιντ, τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τρεις βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν εκτοξευθεί με κατεύθυνση την αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν.

Και το Κουβέιτ βρέθηκε αντιμέτωπο με ιρανική πυραυλική επίθεση. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας, από τα συντρίμμια των πυραύλων προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στη Ντόχα του Κατάρ.

Στο στόχαστρο βρέθηκε τις τελευταίες ώρες και το Αζερμπαϊτζάν, καθώς πλήγμα έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας. Ωστόσο, η Τεχεράνη αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο συγκεκριμένο χτύπημα.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Έχουν χάσει τα πάντα», λέει ο Τραμπ για τις δυνάμεις του Ιράν

Σε νεότερη τοποθέτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι είναι έτοιμο για μια χερσαία εισβολή από τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Είναι χάσιμο χρόνου», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο NBC News, σχολιάζοντας: «Έχουν χάσει τα πάντα. Έχουν χάσει το ναυτικό τους. Έχουν χάσει ό,τι μπορούσαν να χάσουν», απάντησε στον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, που δήλωσε ότι: «Είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε».

Σε τηλεφωνική συνέντευξη με το δίκτυο, ο Τραμπ μίλησε επίσης για το σχέδιό του να επηρεάσει το μέλλον του Ιράν – αναφερόμενος αόριστα σε ποιον θέλει να ηγηθεί της χώρας - αρνούμενος να κατονομάσει ονόματα.

«Θέλουμε να πάμε εκεί και να καθαρίσουμε τα πάντα», είπε ο Τραμπ. «Δεν θέλουμε κάποιον που θα χρειαστεί 10 χρόνια για να ξαναχτίσει τη χώρα».

«Θέλουμε να έχουν έναν καλό ηγέτη», πρόσθεσε. «Έχουμε κάποιους ανθρώπους που πιστεύω ότι θα κάνουν καλή δουλειά».

Με πληροφορίες από The Guradian, Axios, ΕΡΤ