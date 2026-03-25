Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Σχέδιο 15 σημείων» έδωσαν οι ΗΠΑ στο Ιράν - Τι προβλέπει, οι όροι

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ φέρεται να διαβίβασε στο Ιράν «σχέδιο» 15 σημείων ενόψει της σύναψης «συμφωνίας» που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Μεταξύ άλλων, οι ΗΠΑ απαιτούν από την Τεχεράνη να απεμπολήσει όλο το εμπλουτισμένο σε υψηλό βαθμό ουράνιο που έχει στην κατοχή της και να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσιεύματα σε αμερικανικά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρουν ρεπορτάζ στην ηλεκτρονική έκδοση των New York Times και αυτή του Channel 12, το κείμενο με τις απαιτήσεις της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ διαβιβάστηκε στο Ιράν μέσω Πακιστάν το οποίο διατηρεί καλές σχέσεις με τις δυο εμπόλεμες χώρες.

Τα δημοσιεύματα για το σχέδιο αυτό έρχονται την ώρα που ο πόλεμος συνεχίζει να μαίνεται κι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ μετακινούν αερομεταφερόμενα στρατεύματα, ιδίως μονάδες ειδικών επιχειρήσεων, στην περιοχή.

Τρεις πηγές του Channel 12, οι οποίες δεν κατονομάζονται, ανέφεραν ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές- κατ’ αυτές, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ κι ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ- πρότειναν κατάπαυση του πυρός για έναν μήνα, ώστε οι ιρανικές αρχές να μελετήσουν την πρόταση.

Τα πρώτα πέντε από τα 15 σημεία αφορούν το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν. Η Ουάσινγκτον απαιτεί η Τεχεράνη να δεσμευτεί ότι δεν θα επιδιώξει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα- κάτι που το Ιράν επιμένει επί δεκαετίες πως ουδέποτε είχε πρόθεση να κάνει-, να παραδώσει στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) όλο το εμπλουτισμένο σε υψηλό βαθμό ουράνιο που διαθέτει σε ημερομηνία που θα συμφωνηθεί, να σταματήσει τελείως να εμπλουτίζει ουράνιο, καθώς και να πάψουν οριστικά να λειτουργούν μεγάλες ιρανικές εγκαταστάσεις του τομέα της πυρηνικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των τριών κυριότερων (Νατάνζ, Ισφαχάν, Φορντό).

Κατά τα δημοσιεύματα, ακόμη μια απαίτηση είναι το Ιράν να σταματήσει να υποστηρίζει, να χρηματοδοτεί και να εξοπλίζει διάφορα κινήματα στην περιοχή («proxies» κατά την ορολογία της Ουάσινγκτον, τον «άξονα της αντίστασης» κατ’ αυτήν της Τεχεράνης), από τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο ως τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Ακόμη, αξιώνεται να οριστούν περιορισμοί στην ποσότητα των πυραύλων που θα μπορεί να διαθέτει ο ιρανικός στρατός και τη δραστική εμβέλειά τους.

Τα Στενά του Ορμούζ, από όπου υπό κανονικές συνθήκες διέρχεται περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές, θα ανοίξουν πλήρως, προβλέπει άλλο σημείο.

Σε αντάλλαγμα, το Ιράν θα εξασφαλίσει άρση διεθνών κυρώσεων σε βάρος του και υποστήριξη στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας, πάντα κατά τα δημοσιεύματα.

Ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχουν αντιδράσει επισήμως μέχρι στιγμής στις πληροφορίες αυτές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος πάντως, για τις πιθανότητες να κλειστεί «συμφωνία» με το Ιράν.

Να σημειωθεί πως στα 15 σημεία δεν συμπεριλαμβάνεται κάποιο που να αφορά αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Δεν είναι ακόμη σαφές πώς θα αντιδράσει η Τεχεράνη, ούτε το άλλο μέρος στον πόλεμο, το Ισραήλ, σύμφωνα με τους New York Times και ρεπορτάζ στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε πως οι συνομιλητές της κυβέρνησής του στην Τεχεράνη είναι οι «σωστοί» και ότι θέλουν «διακαώς, δεν έχετε ιδέα πόσο διακαώς» να κλειστεί «συμφωνία», καθώς και ότι στη διπλωματική διαδικασία διαδραματίζουν ρόλο ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κι ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς.