Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποιοι πληρώνουν το κόστος και γιατί οι ΗΠΑ αντέχουν

Μόλις οκτώ εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, οι επιπτώσεις έχουν αρχίσει να γίνονται αισθητές σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Από κλειστά εργοστάσια στην Ασία μέχρι ακυρώσεις πτήσεων στην Ευρώπη και ενεργειακούς περιορισμούς στη Νοτιοανατολική Ασία, η παγκόσμια οικονομία δείχνει να έχει μπει σε τροχιά αναταράξεων.

Κι όμως, η χώρα που ξεκίνησε τη σύγκρουση, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται προς το παρόν να έχει επηρεαστεί λιγότερο από το οικονομικό σοκ, σύμφωνα με ανάλυση των New York Times.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Παγκόσμιες επιπτώσεις σε αλυσίδα

Όπως επισημαίνεται στο ίδιο δημοσίευμα, η σύγκρουση έχει διαταράξει κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού και έχει εκτοξεύσει το κόστος της ενέργειας, με άμεσες συνέπειες στην παραγωγή και τις τιμές.

Μεταξύ άλλων, κλωστοϋφαντουργίες σε Ινδία και Μπανγκλαντές κλείνουν, την ώρα που αεροπορικές εταιρείες σε Ευρώπη ακυρώνουν χιλιάδες πτήσεις, επικαλούμενες φόβους για έλλειψη καυσίμων.

Για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του πολέμου, χώρες όπως το Βιετνάμ, η Νότια Κορέα και η Ταϊλάνδη εφαρμόζουν περιορισμούς στην ενέργεια.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Στενό του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η διακοπή της ναυσιπλοΐας έχει προκαλέσει ελλείψεις όχι μόνο σε καύσιμα, αλλά και σε πρώτες ύλες όπως το αλουμίνιο και η νάφθα, επηρεάζοντας προϊόντα από μικροτσίπ μέχρι καθημερινά καταναλωτικά αγαθά.

Οι πιο ευάλωτοι πληρώνουν το τίμημα του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφονται στις αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα πάντα με τους New York Times, όπου οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας και λιπασμάτων μεταφράζονται σε ακριβότερα τρόφιμα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί για αυξανόμενη επισιτιστική ανασφάλεια, ενώ το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών εκτιμά ότι εκατομμύρια άνθρωποι στην Ασία κινδυνεύουν να οδηγηθούν στη φτώχεια.

Σε πολλές περιοχές της Ασίας έχουν ήδη εμφανιστεί ελλείψεις καυσίμων, με οικονομολόγους να προειδοποιούν ότι τα χειρότερα ενδέχεται να ακολουθήσουν όσο ο πόλεμος παρατείνεται.

Η αύξηση του κόστους ενέργειας έχει αρχίσει να «χτυπά» τη βιομηχανία, με χαλυβουργίες στην Ινδία και αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ιαπωνία να μειώνουν την παραγωγή, με εργοστάσια στην Κίνα να απολύουν εργαζομένους και με τους εργάτες να βλέπουν τα εισοδήματά τους να συρρικνώνονται, ενώ το κόστος ζωής αυξάνεται.

Παράλληλα, εκατομμύρια εργαζόμενοι από την Ινδία που εργάζονται στον Κόλπο παραμένουν εγκλωβισμένοι χωρίς δουλειά, στερώντας σημαντικά εμβάσματα από τις οικογένειές τους.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ακριβότερες μετακινήσεις, λιγότερα ταξίδια

Οι αυξημένες τιμές καυσίμων έχουν πλήξει και τις μεταφορές. Η Lufthansa ακύρωσε περίπου 20.000 πτήσεις για το καλοκαίρι, ενώ όλες οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες έχουν περιορίσει τα δρομολόγιά τους.

Η μείωση των πτήσεων επηρεάζει άμεσα τον τουρισμό και τα ταξίδια, μειώνοντας τη δραστηριότητα σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και λιανεμπόριο.

Παρά τις αυξήσεις στις τιμές καυσίμων, που έχουν ήδη επιβαρύνει τα νοικοκυριά, η αμερικανική οικονομία εμφανίζεται πιο ανθεκτική σε σχέση με άλλες.

Πρόκειται, σύμφωνα με τους NYT, για ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, καθώς οι ΗΠΑ παράγουν περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώνουν, η οικονομία τους βασίζεται περισσότερο στις υπηρεσίες και λιγότερο στη βαριά βιομηχανία, ενώ μπήκαν στην κρίση με ισχυρότερη ανάπτυξη και χαμηλότερη ανεργία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ανεπηρέαστες. Οι τράπεζες έχουν ήδη αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις ανάπτυξης και προς τα πάνω τον πληθωρισμό, ενώ οι μειώσεις επιτοκίων φαίνεται να απομακρύνονται.

Πάντως, ακόμη και αν ο πόλεμος τελείωνε άμεσα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις θα διαρκέσουν. Η διαταραχή στο Στενό του Ορμούζ έχει αναδείξει πόσο ευάλωτη είναι η παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία, αυξάνοντας μόνιμα το ρίσκο και το κόστος.

Παράλληλα, οι ζημιές σε ενεργειακές υποδομές και η μείωση της παραγωγής σημαίνουν ότι οι τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να παραμείνουν υψηλές για χρόνια.

Με πληροφορίες από New York Times