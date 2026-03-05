Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Παραδώστε την εξουσία άμεσα» - Το νέο μήνυμα του Παχλαβί

Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, απηύθυνε νέο μήνυμα μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Χαμενεΐ.

Μέσω ενός βίντεο στα social media και συγκεκριμένα από την πλατφόρμα Χ, ο Ρεζά Παχλαβί ζήτησε από αξιωματούχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας να παραδώσουν την εξουσία άμεσα και χωρίς βία.

Τόνισε ότι κάθε προσπάθεια διορισμού διαδόχου είναι καταδικασμένη σε αποτυχία, καθώς όποιος αναλάβει δεν θα έχει νομιμοποίηση και θα θεωρείται συνένοχος στο «αιματοβαμμένο ιστορικό» του καθεστώτος.

Παράλληλα, παρουσίασε ως μοναδική νόμιμη εναλλακτική το λεγόμενο «Σύστημα Μετάβασης», το οποίο στοχεύει σε σταθερή και δημοκρατική μετάβαση του Ιράν σε μια εκλεγμένη εθνική κυβέρνηση και κάλεσε τους αξιωματούχους που δεν έχουν ευθύνη για το αίμα του λαού, να σεβαστούν τη θέληση του και να υποστηρίξουν αυτή τη μετάβαση.

Το νέο μήνυμα του Ρεζά Παχλαβί

«Αγαπητοί συμπατριώτες, όπως τόνισα στο μήνυμά μου μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ, κάθε προσπάθεια να διοριστεί διάδοχός του είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Όποιος κι αν παρουσιαστεί, είτε ο Μοτζτάμπα είτε ο Χασάν, θα στερείται νομιμότητας και θα θεωρείται συνεργός στο αιματοβαμμένο ιστορικό αυτού του καθεστώτος και των εγκληματικών ηγετών του.

Το καταρρέον καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν διαθέτει καμία νομιμότητα. Η μόνη νόμιμη εναλλακτική σε αυτό το καθεστώς είναι το Σύστημα Μετάβασης, το πλαίσιο του οποίου έχει σας έχει γνωστοποιηθεί μέσω του φυλλαδίου «Έκτακτη Φάση» του Έργου Ευημερίας του Ιράν, και τα συστατικά του θα παρουσιαστούν σταδιακά.

Σε όλους τους πρώην και νυν αξιωματούχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας των οποίων τα χέρια δεν είναι βαμμένα με το αίμα του έθνους: Σεβαστείτε τη θέληση του λαού. Παραδώστε την εξουσία άμεσα και χωρίς βία· δηλώστε πίστη στην Επανάσταση του Λιονταριού και του Ήλιου του έθνους και συμβάλετε σε μια σταθερή και ασφαλή μετάβαση του Ιράν σε μια δημοκρατικά εκλεγμένη εθνική κυβέρνηση.

Στη διεθνή κοινότητα λέω: Στηρίξτε τον λαό του Ιράν. Αναγνωρίστε την Ισλαμική Δημοκρατία ως παράνομη και αναγνωρίστε το Σύστημα Μετάβασης ως τον εκπρόσωπο της θέλησης του έθνους. Η νίκη είναι κοντά. Το ιρανικό έθνος θα απελευθερωθεί και θα θυμάται εκείνους που στάθηκαν στο πλευρό του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.