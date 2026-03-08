Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οι πρώτοι νεκροί στη Σαουδική Αραβία μετά από πλήγμα του Ιράν

Στους δύο νεκρούς και 12 τραυματίες ανέρχεται ο απολογισμός του νέου ιρανικού πλήγματος στη Σαουδική Αραβία, καθώς εντείνεται η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μετά τις -αρχικές- επιθέσεις Ισραήλ και ΗΠΑ κατά Τεχεράνης.

Πρόκειται για δύο άτομα με καταγωγή την Ινδία και το Μπαγκλαντές, οι οποίοι σκοτώθηκαν από πυραυλική επίθεση στην κεντρική Σαουδική Αραβία, ενώ άλλοι 12 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής άμυνας της χώρας.

Οι αρχές ανακοίνωσαν την εθνικότητα των θυμάτων με ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Προαναγγελία επίθεσης στη Σαουδική Αραβία από το Ιράν

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είχαν δηλώσει ότι στόχος της επίθεσης ήταν συστήματα ραντάρ σε διάφορες τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων και η περιοχή αλ-Χαρτζ της Σαουδικής Αραβίας, όπου αναφέρθηκαν οι θάνατοι.

Το Ιράν ξεκίνησε επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ισραήλ αλλά και αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε χώρες του Κόλπου μετά τα αρχικά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, καθώς και τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

Την Τρίτη, επιθέσεις με drones στόχευσαν επίσης την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία και το αμερικανικό προξενείο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μέση Ανατολή: Προειδοποίηση για χάος στην περιοχή

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράκ, Φουάντ Χουσεΐν, προειδοποίησε ότι η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ και η επέκταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να προκαλέσουν πολλαπλές κρίσεις ταυτόχρονα.

Μιλώντας στους ομολόγους του στον Αραβικό Σύνδεσμο, τόνισε ότι το κλείσιμο του στρατηγικού θαλάσσιου περάσματος θα έχει «άμεσο αντίκτυπο στα συμφέροντα του Ιράκ, της περιοχής και ολόκληρου του κόσμου». Όπως σημείωσε, οι συνέπειες μπορεί να περιλαμβάνουν κρίση στην ενεργειακή τροφοδοσία και στις τιμές της ενέργειας, αλλά και «εκτεταμένο ένοπλο χάος στην περιοχή, καθώς και μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών».

Παράλληλα, η παραγωγή πετρελαίου του Ιράκ από τα βασικά κοιτάσματα έχει μειωθεί περίπου κατά 70% τις τελευταίες ημέρες, καθώς η χώρα δεν μπορεί να εξάγει αργό πετρέλαιο μέσω του στενού.

Αξίζει να διευκρινιστεί πως ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Κομ.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim, οι επιθέσεις στόχευσαν δύο περιοχές της πόλης, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα θρησκευτικών σπουδών στο Ιράν.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Al Jazeera