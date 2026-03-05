Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οι επιπτώσεις σε κάθε χώρα της περιοχής και πέρα από αυτή

Ο πόλεμος ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν έχει πλέον επεκταθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και πέρα από αυτήν, με επιθέσεις, αναχαιτίσεις πυραύλων και θραύσματα βλημάτων να πλήττουν πολλές χώρες της περιοχής.

Δεκάδες κράτη έχουν καταγράψει θύματα ή υλικές ζημιές, ενώ αεροπορικοί χώροι έχουν κλείσει, πρεσβείες έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και βασικές εμπορικές οδοί έχουν διαταραχθεί.

Ταυτόχρονα, ξένες κυβερνήσεις καλούν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή με οποιαδήποτε διαθέσιμη εμπορική πτήση, καθώς οι περισσότερες χώρες του Κόλπου περιορίζουν τις αερομεταφορές και μεγάλοι αερομεταφορείς ακυρώνουν δρομολόγια. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι έχει απομακρύνει μη απαραίτητο προσωπικό και οικογένειες διπλωματών από έξι χώρες, ενώ κυβερνήσεις από τη Γερμανία μέχρι την Ινδία οργανώνουν πτήσεις επαναπατρισμού.

Η σύγκρουση έχει επίσης επεκταθεί πέρα από τη Μέση Ανατολή. Στα ανοικτά της Σρι Λάνκα, αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ιρανικό πολεμικό πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κλιμακώνονται.

Ακολουθεί μια επισκόπηση, χώρα προς χώρα, των επιπτώσεων της σύγκρουσης μέχρι στιγμής.

Ιράν

Ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν έχει ξεπεράσει τους 1.045, σύμφωνα με το Ίδρυμα Μαρτύρων και Βετεράνων της χώρας, χωρίς να είναι σαφές πόσοι από αυτούς είναι άμαχοι.

Ανάμεσα στα πιο θανατηφόρα περιστατικά συγκαταλέγεται πλήγμα σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Μινάμπ, όπου σκοτώθηκαν περισσότεροι από 160 άνθρωποι, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο IRNA. Το Ισραήλ δήλωσε ότι δεν είχε εμπλοκή στο περιστατικό. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι δεν έχει λεπτομέρειες για το συμβάν, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν θα στόχευαν σκόπιμα σχολείο.

Οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις έχουν πλήξει πυρηνικές εγκαταστάσεις, εκτοξευτές πυραύλων, κυβερνητικά κτίρια στην Τεχεράνη και συγκροτήματα ηγεσίας, ενώ έχουν σκοτωθεί ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ και άλλοι υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι. Κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν επίσης μαρτυρίες πολιτών που αναφέρουν ζημιές στα σπίτια τους.

Ο εναέριος χώρος του Ιράν παραμένει κλειστός.

Ισραήλ και Παλαιστινιακά Εδάφη

Στο Ισραήλ έχουν σκοτωθεί 11 άμαχοι, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. Μεταξύ των θυμάτων είναι τρία αδέλφια ηλικίας 16, 15 και 13 ετών, μια Φιλιππινέζα φροντίστρια που συνόδευε ηλικιωμένη σε καταφύγιο και μια μητέρα τριών παιδιών που εργαζόταν εθελοντικά ως διασώστρια.

Σε ένα από τα πιο θανατηφόρα περιστατικά, πύραυλος έπληξε την πόλη Μπεΐτ Σεμές, προκαλώντας εννέα θανάτους.

Ιρανικοί πύραυλοι έχουν πλήξει διάφορα σημεία της χώρας, μεταξύ των οποίων συναγωγή και δημόσιο καταφύγιο στο Μπεΐτ Σεμές, πολυκατοικία στο Τελ Αβίβ και δρόμο στην Ιερουσαλήμ. Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε επίσης ότι ιρανική πολεμική κεφαλή έπεσε κοντά στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, σε περιοχή όπου βρίσκονται σημαντικοί θρησκευτικοί χώροι. Η έκταση των ζημιών σε στρατιωτικές βάσεις δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Ο εναέριος χώρος του Ισραήλ είναι κλειστός.

Λίβανος

Στον Λίβανο έχουν σκοτωθεί 72 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων επτά παιδιά, ενώ 437 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας. Ανάμεσα στους νεκρούς περιλαμβάνονται και μέλη οργανώσεων όπως η Χεζμπολάχ και η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, αν και η Χεζμπολάχ δεν έχει επιβεβαιώσει απώλειες στις τάξεις της.

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε κατοικίες στη Βάαλμπεκ σκότωσαν έξι ανθρώπους, ενώ επιθέσεις στις πόλεις Αραμούν και Σααντιγιάτ άφησαν επίσης νεκρούς και τραυματίες.

Περίπου 84.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τις εστίες τους, σύμφωνα με τον υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων του Λιβάνου. Το Ισραήλ δηλώνει ότι στοχεύει «κέντρα διοίκησης και αποθήκες όπλων της Χεζμπολάχ» και έχει αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις σε περιοχές κοντά στα σύνορα. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε drones εναντίον ισραηλινής αεροπορικής βάσης. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στον Λίβανο ανακοίνωσε ότι παραμένει κλειστή για το κοινό μέχρι νεωτέρας.

Ο εναέριος χώρος του Λιβάνου δεν έχει κλείσει πλήρως, ωστόσο πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν ακυρώσει πτήσεις.

Κουβέιτ

Στο Κουβέιτ έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει τον θάνατο δύο αμάχων: ενός μετανάστη εργάτη που σκοτώθηκε σε επίθεση που τραυμάτισε ακόμη 32 άτομα και ενός κοριτσιού 11 ετών που σκοτώθηκε όταν θραύσματα πυραύλου έπεσαν σε κατοικημένη περιοχή στην πόλη του Κουβέιτ.

Σε ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά, έξι Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε κέντρο επιχειρήσεων που βρίσκεται σε πολιτικό λιμάνι, περίπου 16 χιλιόμετρα από την κύρια αμερικανική στρατιωτική βάση, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες και Αμερικανό αξιωματούχο.

Τη Δευτέρα επλήγη επίσης το συγκρότημα της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Κουβέιτ, το οποίο έκλεισε για το κοινό. Δορυφορικές εικόνες που εξέτασε το Associated Press δείχνουν το κύριο κτίριο του συγκροτήματος στο λιμάνι Σουάιμπα να έχει καταστραφεί, με καπνό να υψώνεται από το σημείο.

Ο εναέριος χώρος του Κουβέιτ είναι κλειστός.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν σκοτωθεί τρεις άμαχοι, εργαζόμενοι από το Νεπάλ, το Μπανγκλαντές και το Πακιστάν, ενώ τουλάχιστον 68 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τις αρχές.

Την Τρίτη, ιρανικό drone έπεσε σε χώρο στάθμευσης έξω από το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι, προκαλώντας μικρή πυρκαγιά, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων ανακοίνωσε ότι έχει εντοπίσει περισσότερα από 800 ιρανικά drones στον εναέριο χώρο της χώρας, εκ των οποίων 57 έπληξαν στόχους στο έδαφος. Από 186 βαλλιστικούς πυραύλους που εντοπίστηκαν, μόνο ένας έφτασε στο έδαφος, ενώ η αεράμυνα ανέφερε ότι κατέρριψε και τους οκτώ πυραύλους cruise που εκτοξεύθηκαν.

Η πόλη του Ντουμπάι, σημαντικό οικονομικό και επενδυτικό κέντρο της περιοχής, υπέστη ζημιές στο διεθνές αεροδρόμιό της και σε ξενοδοχεία κατά μήκος της ακτογραμμής, σύμφωνα με τη Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM). Παράλληλα, η Amazon ανέφερε ότι δύο κέντρα δεδομένων της εταιρείας στα Εμιράτα αποτέλεσαν στόχο επιθέσεων.

Ο εναέριος χώρος είναι μερικώς κλειστός.

Μπαχρέιν

Στο Μπαχρέιν ένας άμαχος εργαζόμενος από την Ασία σκοτώθηκε από πυρκαγιά που προκλήθηκε μετά από πλήγμα τη Δευτέρα, ενώ δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Η Amazon ανακοίνωσε επίσης ότι drone έπληξε περιοχή κοντά σε κέντρο δεδομένων της εταιρείας στο Μπαχρέιν.

Ο εναέριος χώρος της χώρας είναι κλειστός.

Συρία

Στη Συρία πολλοί άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, τραυματίστηκαν ελαφρά από θραύσματα ιρανικών πυραύλων που έπεσαν σε αγροτικές περιοχές έξω από τη Δαμασκό, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Θραύσματα πυραύλων που εκτοξεύθηκαν προς το Ισραήλ έπεσαν επίσης σε περιοχές των νότιων επαρχιών της χώρας, χωρίς να αναφερθούν άλλοι τραυματισμοί ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Ο εναέριος χώρος της Συρίας είναι κλειστός.

Ιράκ

Στο Ιράκ, επιθέσεις εναντίον θέσεων φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ έχουν προκαλέσει θανάτους μελών των οργανώσεων, αν και δεν υπάρχει σαφής απολογισμός.

Την Τρίτη καταγράφηκε νέο κύμα επιθέσεων με drones και πυραύλους πάνω από την Ερμπίλ, πρωτεύουσα της ημιαυτόνομης κουρδικής περιοχής στο βόρειο Ιράκ. Πολλαπλά drones στόχευσαν περιοχές γύρω από το αμερικανικό προξενείο, χωρίς να το πλήξουν άμεσα. Θραύσματα από drones που καταρρίφθηκαν προκάλεσαν πυρκαγιές και ζημιές σε κτίρια.

Ιρακινές πολιτοφυλακές που συνδέονται με το Ιράν έχουν αναλάβει την ευθύνη για αρκετές επιθέσεις στην κουρδική περιοχή, όπου βρίσκονται βάσεις με αμερικανικά στρατεύματα, μετά την κοινή αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν.

Παράλληλα, διαδηλωτές προσπάθησαν την Κυριακή να εισβάλουν στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη.

Το υπουργείο Πετρελαίου του Ιράκ ανακοίνωσε ότι θα διακόψει την παραγωγή σε μεγάλο πετρελαϊκό πεδίο λόγω των διαταραχών στη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, εξέλιξη που συνέβαλε στην άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Ο εναέριος χώρος του Ιράκ είναι κλειστός.

Ιορδανία

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Ιορδανία όταν θραύσματα πυραύλων έπεσαν σε κατοικημένες περιοχές, αφού ιρανικά βλήματα που κατευθύνονταν προς άλλους στόχους αναχαιτίστηκαν στον εναέριο χώρο της χώρας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο εναέριος χώρος παραμένει ανοιχτός, ωστόσο πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν ακυρώσει πτήσεις.

Σαουδική Αραβία

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της χώρας έχουν αναχαιτίσει και καταστρέψει εννέα drones από την έναρξη της σύγκρουσης.

Την προηγούμενη ημέρα, το Ιράν έπληξε με δύο drones την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ, προκαλώντας περιορισμένη πυρκαγιά και μικρές ζημιές, σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές. Η πρεσβεία κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Επίσης, το μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου στο Ρας Τανούρα έγινε στόχος επίθεσης με drones, τα οποία καταρρίφθηκαν από την αεράμυνα της χώρας. Το διυλιστήριο έχει δυναμικότητα άνω των 500.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως.

Ο εναέριος χώρος είναι μερικώς κλειστός στις περιοχές κοντά στο Ιράκ και τον Περσικό Κόλπο.

Αίγυπτος

Η σύγκρουση έχει αρχίσει να επηρεάζει και την οικονομία της Αιγύπτου, καθώς μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες αποφάσισαν να ανακατευθύνουν πλοία μακριά από τη Διώρυγα του Σουέζ.

Η διώρυγα, που συνδέει τη Μεσόγειο με την Ερυθρά Θάλασσα, αποτελεί βασική πηγή ξένου συναλλάγματος για τη χώρα, η οποία αντιμετωπίζει ήδη οικονομικές πιέσεις.

Οι εμπορικές πτήσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται, αν και υπάρχουν ακυρώσεις, ενώ πολλές κυβερνήσεις συνιστούν στους πολίτες τους να χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια της Τάμπα και του Σαρμ ελ Σέιχ αντί του Καΐρου.

Κατάρ

Το Ιράν έχει πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κατάρ, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι εκτοξεύθηκαν δύο βαλλιστικοί πύραυλοι, εκ των οποίων ο ένας έπληξε τη βάση Αλ Ουντέιντ, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Ο εναέριος χώρος του Κατάρ είναι κλειστός.

Ομάν

Ένας Ινδός ναυτικός σκοτώθηκε στα ανοικτά της πρωτεύουσας Μουσκάτ όταν drone γεμάτο εκρηκτικά προσέκρουσε σε δεξαμενόπλοιο με σημαία Νήσων Μάρσαλ. Τέσσερις ακόμη ναυτικοί τραυματίστηκαν σε ξεχωριστή επίθεση σε άλλο δεξαμενόπλοιο στο Στενό του Ορμούζ.

Δεν είναι σαφές ποιος εξαπέλυσε τις επιθέσεις, ωστόσο το Ιράν έχει απειλήσει πλοία που πλησιάζουν το στρατηγικής σημασίας πέρασμα.

Η χώρα, η οποία συχνά λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ Δύσης και Ιράν, έχει δεχθεί και άλλες επιθέσεις. Drone έχουν στοχοποιήσει το λιμάνι Σαλαλάχ και το λιμάνι Ντουκμ, ενώ πλοίο επλήγη από βλήμα στον Κόλπο του Ομάν χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Ο εναέριος χώρος παραμένει ανοιχτός, αλλά πολλές εμπορικές πτήσεις έχουν ακυρωθεί και το αεροδρόμιο της Μουσκάτ χρησιμοποιείται ως κόμβος για πτήσεις εκκένωσης.

Κύπρος

Στην Κύπρο, η βρετανική στρατιωτική βάση Ακρωτηρίου δέχθηκε επίθεση στο πλαίσιο της σύγκρουσης, σύμφωνα με τις αρχές. Το Λονδίνο έκανε λόγο για περιορισμένες ζημιές χωρίς τραυματισμούς, ενώ η Λευκωσία επιβεβαίωσε «περιστατικό» στη βάση, η οποία αποτελεί κυρίαρχο βρετανικό έδαφος και κομβικό σημείο για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Τουρκία

Συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ που βρίσκονται εγκατεστημένα στην Τουρκία κατέρριψαν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από το Ιράν, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Ο πύραυλος εντοπίστηκε αφού πέρασε από τον εναέριο χώρο του Ιράκ και της Συρίας και αναχαιτίστηκε από μονάδες του ΝΑΤΟ στην ανατολική Μεσόγειο.

Θραύσματα έπεσαν στην επαρχία Χατάι, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Σρι Λάνκα

Αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ιρανικό πολεμικό πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό, έξω από τα χωρικά ύδατα της Σρι Λάνκα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Το πολεμικό πλοίο IRIS Dena είχε 180 άτομα πλήρωμα. Το ναυτικό της Σρι Λάνκα ανακοίνωσε ότι διέσωσε 32 ανθρώπους και ανέσυρε 87 σορούς.

Βίντεο που δημοσιοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνει τη στιγμή που το πλοίο πλήττεται από τορπίλη, με μεγάλη υποθαλάσσια έκρηξη να το διαλύει.

Με πληροφορίες από Associated Press