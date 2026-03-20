Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Νέο κύμα με εκατέρωθεν χτυπήματα μεταξύ Ισραήλ και Ιράν όλο το βράδυ

Σειρήνες ήχησαν σε όλη την Ιερουσαλήμ, τη βόρεια Δυτική Όχθη και το βόρειο Ισραήλ το βράδυ της Πέμπτης και το πρωί της Παρασκευής, μετά την εκτόξευση πολλαπλών πυραύλων από το Ιράν.

Η ισραηλινή υπηρεσία επείγουσας ιατρικής ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τραυματισμοί ή θύματα από τα θραύσματα, αλλά η ένταση αυξάνεται, με αμοιβαίες επιθέσεις να επηρεάζουν τη ζωή στο Ισραήλ και τον Περσικό Κόλπο, ενώ οι αγορές ενέργειας πλήττονται από επιθέσεις σε πετρελαϊκές και φυσικού αερίου υποδομές.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη το πρωί της Παρασκευής, μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι το Ιράν «έχει καταστραφεί» και ενώ χώρες του Κόλπου αντιμετώπιζαν νέα πλήγματα.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι επιθέσεις στόχευαν «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία έχει χάσει τη δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου και παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως εμείς «κερδίζουμε και το Ιράν καταστρέφεται».

Το Ιράν, από την πλευρά του, συνεχίζει τις επιθέσεις του εναντίον του Ισραήλ και των χωρών του Κόλπου, πλήττοντας υποδομές ενέργειας και προκαλώντας ανησυχία για παγκόσμια κρίση προμήθειας ενέργειας.





«Ρωγμές» στο Ιράν και η πορεία του πολέμου

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι παρατηρούνται «ρωγμές» στην ιρανική ηγεσία και ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση προσπαθεί να τις εκμεταλλευτεί.

Την ίδια ώρα, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, γιος του Αλί Χαμενεΐ, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια.

Παρά την πίεση, οι επιθέσεις συνεχίζονται, με επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης στο αμερικανικό προσωπικό στη βάση Αλ Ντάφρα των ΗΑΕ και πυρκαγιές σε διυλιστήρια στο Κουβέιτ.

Υπάρχει μικρή αισιοδοξία στις αγορές, μετά τις δηλώσεις του Νετανιάχου ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει νωρίτερα από όσο αναμενόταν.

Ωστόσο, οι πληγείσες περιοχές και οι επιπτώσεις στην ενέργεια αφήνουν χιλιάδες ανθρώπους σε αβεβαιότητα, ενώ οι πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις παραμένουν ρευστές.

Με πληροφορίες από Jerusalem Post