Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Νέο βίντεο από την κατάληψη του ιρανικού πλοίου από Αμερικανούς πεζοναύτες

Νέο βίντεο από την κατάληψη του ιρανικού πλοίου από το αντιτορπιλικό των ΗΠΑ δημοσίευσε η CENTCOM.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πως το ιρανικό πλοίο δεν συμμορφώθηκε «με τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων για διάστημα έξι ωρών» και για αυτό προχώρησαν στην κατάληψή του.

Στην περιγραφή του βίντεο αναφέρεται: «Αμερικανοί πεζοναύτες αποβιβάζονται με ελικόπτερο από το αμφίβιο πλοίο εφόδου USS Tripoli (LHA 7), διασχίζοντας την Αραβική Θάλασσα για να επιβιβαστούν και να καταλάβουν το M/V Touska. Οι πεζοναύτες έκαναν καταρρίχηση στο υπό ιρανική σημαία πλοίο στις 19 Απριλίου, αφότου το αντιτορπιλικό USS Spruance (DDG 111) απενεργοποίησε την πρόωση του Touska όταν το εμπορικό πλοίο δεν συμμορφώθηκε με τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων για διάστημα έξι ωρών».

Νωρίτερα, η CENTCOM δημοσίευσε βίντεο που δείχνει το αντιτορπιλικό USS Spruance να βάλλει με το κύριο πυροβόλο του προς το υπό ιρανική σημαία φορτηγό πλοίο Touska, καθώς αυτό επιχειρούσε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των ΗΠΑ:

Το χρονικό της κατάληψης του ιρανικού πλοίου από τις ΗΠΑ

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ άνοιξε πυρ κατά ιρανικού φορτηγού πλοίου.

Το πλοίο φέρεται να επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό που έχουν ορίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες στα ιρανικά λιμάνια, θέτοντάς το υπό τον έλεγχό τους, όπως έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση του στη δική του πλατφόρμα Truth Social.

Το φορτηγό πλοίο Touska, που έφερε ιρανική σημαία, «προσπάθησε να παραβιάσει τον θαλάσσιο αποκλεισμό μας και πλήρωσε το τίμημα», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του χθες Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη πως παραβίασε την κατάπαυση του πυρός, η ισχύς της οποίας εκπνέει μεθαύριο Τετάρτη, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον ιδίως γαλλικού και βρετανικού πλοίου, κατ’ αυτόν.

Ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό αναχαίτισε το φορτηγό πλοίο «στον Κόλπο του Ομάν και το διέταξε να σταματήσει», αλλά όταν το πλήρωμα αρνήθηκε να συμμορφωθεί, το πολεμικό πλοίο το απενεργοποίησε πυροβολώντας στο μηχανοστάσιο και «οι πεζοναύτες των ΗΠΑ έχουν πλέον τον έλεγχο του πλοίου», σύμφωνα με τον Τραμπ.

Από την πλευρά του, το Ιράν προειδοποίησε ότι «θα ανταποδώσει σύντομα» την ενέργεια του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού να πάρει διά της βίας τον έλεγχο ιρανικού φορτηγού πλοίου.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα ανταποδώσουν σύντομα», «θα λάβουν μέτρα αντιποίνων για αυτή την ενέργεια ένοπλης πειρατείας» και «εναντίον των αμερικανών στρατιωτικών», ανέφερε μέσω Telegram εκπρόσωπος του ιρανικού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας.

Κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι «παραβίασε την κατάπαυση του πυρός» δύο εβδομάδων, που εφαρμόζεται από την 8η Απριλίου.

Υπενθυμίζεται πως το Ιράν ανακοίνωσε την Παρασκευή την άρση του αποκλεισμού του στα Στενά του Χορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα, όμως το Σάββατο πήρε πίσω την κίνηση, γνωστοποιώντας πως επανέρχεται ο «αυστηρός έλεγχός» του, με δεδομένη την απόφαση των ΗΠΑ να συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.