Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν ξεκίνησε τα αντίποινα - Εκρήξεις σε ΗΑΕ, Κατάρ και Μπαχρέιν

Με συντονισμένες επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στον Περσικό Κόλπο απάντησε το Ιράν στην κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ, διευρύνοντας τη σύγκρουση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έθεσαν στο στόχαστρο βάσεις των ΗΠΑ σε Κατάρ, Κουβέιτ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, μεταξύ των στόχων ήταν η αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, η Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, η Αλ Ντάφρα στα ΗΑΕ και οι εγκαταστάσεις του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.

Νεκρός στα ΗΑΕ – Θραύσματα σε κατοικημένη περιοχή

Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε αριθμό βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Ωστόσο, θραύσματα έπεσαν σε κατοικημένη περιοχή στο Αμπού Ντάμπι, προκαλώντας υλικές ζημιές και τον θάνατο ενός Ασιάτη υπηκόου.

Οι αρχές χαρακτήρισαν την επίθεση «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας» και δήλωσαν ότι διατηρούν το δικαίωμα να απαντήσουν. Παράλληλα, κάλεσαν τους πολίτες να βασίζονται μόνο σε επίσημες ανακοινώσεις. Ξεχωριστές αναφορές κάνουν λόγο για πολλαπλές εκρήξεις και στο Ντουμπάι.

Ιράν: Πύραυλος έπληξε κτίριο στη νότια Συρία

Τέσσερις νεκροί αναφέρθηκαν όταν ιρανικός πύραυλος χτύπησε κτίριο σε βιομηχανική ζώνη στη νότια Συρία, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο SANA. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πύραυλο που πιθανότατα είχε στόχο το Ισραήλ, καθώς η περιοχή βρίσκεται κοντά σε εδάφη που ελέγχονται από το Ισραήλ.

Πλήγμα σε βάση με Ιταλούς στρατιώτες στο Κουβέιτ

Στο Κουβέιτ, ιρανικός πύραυλος έπληξε στρατιωτική βάση που φιλοξενεί Ιταλούς στρατιώτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη σοβαρές ζημιές ο διάδρομος προσγείωσης, ενώ υπήρξαν και αναφορές για πλήγμα σε εγκατάσταση του ΝΑΤΟ.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι επιβεβαίωσε ότι στη βάση υπηρετούν περίπου 300 Ιταλοί στρατιωτικοί και ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί.

Εκρήξεις σε Ντόχα και Μανάμα – Εκκενώσεις κοντά σε αμερικανική βάση

Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική του άμυνα αναχαίτισε και τρίτο κύμα πυραύλων που κατευθυνόταν προς το έδαφός του. Εκρήξεις ακούστηκαν στη Ντόχα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί θύματα.

Στο Μπαχρέιν, όπου εδρεύει ο 5ος Στόλος των ΗΠΑ, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι η επικράτεια αποτέλεσε στόχο. Το υπουργείο Εσωτερικών ξεκίνησε εκκενώσεις στην περιοχή Τζουφάιρ, νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Μανάμα, κοντά στη ναυτική βάση.

Παράλληλα, ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση «χωρίς όρια», με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο να δηλώνει ότι «δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές». «Όλα τα αμερικανικά και ισραηλινά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή είναι πλέον νόμιμοι στόχοι», ανέφερε.

Τεχεράνη: «Θα διδάξουμε στους επιτιθέμενους το μάθημα που τους αξίζει»

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος συμμετείχε εκ μέρους της Τεχεράνης στις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα. Σε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισε τον πόλεμο «απρόκλητο, παράνομο και αθέμιτο» και επιτέθηκε προσωπικά σε Νετανιάχου και Τραμπ.

Ο Αραγτσί υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μετέτρεψε το σύνθημα «America First» σε «Israel First», το οποίο, όπως έγραψε, «πάντα σημαίνει America Last». Τέλος, πρόσθεσε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες και ότι «θα διδάξουν στους επιτιθέμενους το μάθημα που τους αξίζει».

Με πληροφορίες από Guardian