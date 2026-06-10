Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν στοχεύει τις αμερικανικές δυνάμεις στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία

Παρόλο που ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωνε εχθές το πρωί πως η Ουάσιγκτον ήταν κοντά σε «πολύ καλή συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου, δίνοντας μάλιστα χρονοδιάγραμμα, «δύο ως τριών ημερών», Ιράν και ΗΠΑ συνεχίζουν την ανταλλαγή πυρών.

Σήμερα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο.

Όταν ανακοινώθηκε, ότι καταρρίφθηκε ελικόπτερο AH-64 Apache από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, οι ενδείξεις αισιοδοξίας χάθηκαν.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το Ιράν ανακοίνωσε πως προχώρησε σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και στην Ιορδανία. Παράλληλα, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανέφεραν πως αντιμετώπιζαν «εναέριους εχθρικούς στόχους», χωρίς να επιρρίπτουν ξεκάθαρα ευθύνες.

Συγκεκριμένα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με drones εναντίον του Πέμπτου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, καθώς και εναντίον αεροπορικής βάσης στην Ιορδανία που φιλοξενεί αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό, ως αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα που προηγήθηκαν στη νότια Ιρανική επικράτεια.

Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ ανακοινώνει την καταστροφή drone της Χεζμπολάχ και εκτοξευτών πυραύλων στο νότιο Λίβανο

Ο στρατός της Ιορδανίας δήλωσε ότι κατέρριψε πέντε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανέφεραν ότι βρίσκονται σε διαδικασία αναχαίτισης «εχθρικών εναέριων στόχων». Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν επίσης στο Μπαχρέιν.

Νωρίτερα, ο Ιράν είχε ανακοινώσει ότι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν αρκετές τοποθεσίες στο νότιο τμήμα της χώρας, μεταξύ αυτών και την περιοχή Σιρίκ.

Σε αντίδρασή του, ο αμερικανικός στρατός χαρακτήρισε τα τελευταία πλήγματα κατά του Ιράν ως «ενέργεια αυτοάμυνας» και «αναλογική απάντηση» στις ιρανικές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάρριψης αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Apache πάνω από τα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα.

Αργότερα, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι χτύπησε θέσεις εκτόξευσης πυραύλων της Χεζμπολάχ και «υποδομές» απαραίτητες για την εκτόξευση drone επίθεσης στην περιοχή της Τύρου στο νότιο Λίβανο, καθώς και σε διάφορες άλλες τοποθεσίες.

Έξι θέσεις δέχθηκαν επίθεση από τον στρατό στην Τύρο, ενώ «εφοδιασμένοι και έτοιμοι προς εκτόξευση εκτοξευτές» χτυπήθηκαν σε άλλα σημεία του νότου, όπως ανέφερε.

Παράλληλα με τους ισχυρισμούς, ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε ασαφή αεροφωτογραφικό υλικό που δείχνει αεροπορικές επιθέσεις σε σπίτια και αγροτικές περιοχές στο Λίβανο.

Με πληροφορίες από Al Jazeera