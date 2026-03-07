Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ιράν και Ισραήλ ανταλλάσσουν πλήγματα - Η Τεχεράνη συνεχίζει τις επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου

Για 8η συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, μετά την κοινή επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν το Σάββατο (28/2), η οποία οδήγησε στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας Αλί Χαμενεΐ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε εχθές ότι θα αποδεχθεί μόνο την «άνευ όρων παράδοση» της Τεχεράνης, ενώ το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις του ανταλλάσσοντας νέα πλήγματα με το Ιράν και τον Λίβανο.

Τα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή έγιναν λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος του Ιράν ανακοίνωσε ότι άγνωστες χώρες έχουν ξεκινήσει προσπάθειες διαμεσολάβησης, γεγονός που δημιούργησε - έστω και αμυδρά - την πιθανότητα μιας διπλωματικής λύσης.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι η αμερικανική στρατιωτική ισχύς «πρόκειται να ενισχυθεί δραματικά» εναντίον του Ιράν, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι περνά σε νέα φάση της επιθετικής του επιχείρησης.

Την Παρασκευή ακούστηκαν εκρήξεις στο Ισραήλ, καθώς ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμυνας για να αναχαιτίσουν εισερχόμενα ιρανικά πυρά.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Κατάρ, το Μπαχρέιν και η Σαουδική Αραβία ανέφεραν επίσης νέες επιθέσεις με drones και πυραύλους.

Το Ισραήλ χτυπά Λίβανο και Ιράν

Παράλληλα, το Ισραήλ επέκτεινε τον πόλεμο στον Λίβανο, βομβαρδίζοντας τη Βηρυτό την Παρασκευή, αφού προηγουμένως είχε διατάξει μια άνευ προηγουμένου εκκένωση των νότιων προαστίων της πόλης.

Ταυτόχρονα, εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, ανακοινώνοντας ότι 50 πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν ένα υπόγειο καταφύγιο που εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται από την ηγεσία της χώρας κάτω από το κατεστραμμένο συγκρότημα στην Τεχεράνη που συνδεόταν με τον ανώτατο ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ στην Τεχεράνη χτυπήθηκε νωρίς το Σάββατο, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Βοηθά η Ρωσία το Ιράν;

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές αναφορές, η Ρωσία έχει μοιραστεί πληροφορίες με το Ιράν σχετικά με αμερικανικούς στόχους στην περιοχή. Σε απάντηση, ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν ανησυχούν» και ότι «παρακολουθούν τα πάντα», λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στον σχεδιασμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε περισσότερους από 3.000 στόχους κατά την πρώτη εβδομάδα του πολέμου με το Ιράν. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι έχει καταστρέψει το 80% των συστημάτων αεράμυνας του Ιράν και έχει εξουδετερώσει πάνω από το 60% των εκτοξευτών πυραύλων.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θέλει να έχει λόγο στην επιλογή του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, απάντησε ότι η νέα ηγεσία θα επιλεγεί «χωρίς καμία ξένη παρέμβαση».

Σύμφωνα με τον Ιραβανί, τουλάχιστον 1.332 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν τα πρώτα πλήγματα στις 28 Φεβρουαρίου, επικαλούμενος στοιχεία της Ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι 123 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 683 τραυματίστηκαν από ισραηλινές επιθέσεις. Περίπου 300.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στον Λίβανο τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, σύμφωνα με το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων.

Από την έναρξη του πολέμου, οι ιρανικές επιθέσεις έχουν σκοτώσει 11 ανθρώπους στο Ισραήλ, ενώ τουλάχιστον έξι μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν επίσης χάσει τη ζωή τους.

Με πληροφορίες από Guardian