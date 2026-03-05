Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν αρνείται ότι εκτόξευσε πύραυλο εναντίον της Τουρκίας

Το Ιράν αρνείται ότι εκτόξευσε πύραυλο εναντίον της Τουρκίας, χθες.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν σέβονται την εθνική κυριαρχία της Τουρκίας και δεν εκτόξευσαν κανέναν πύραυλο εναντίον της, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και κατευθυνόταν στο τουρκικό έδαφος αφού πέρασε τη Συρία και το Ιράκ, καταρρίφθηκε από συστήματα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του NATO πάνω από την ανατολική Μεσόγειο.

Στο μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους εναντίον των αρχηγείων των κουρδικών δυνάμεων στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, στο Ιράκ, ανέφερε επίσημο πρακτορείο ειδήσεων.

«Στοχοποιήσαμε τα γενικά αρχηγεία κουρδικών οργανώσεων οι οποίες αντιτίθενται στην (σ.σ. ισλαμική) επανάσταση στο ιρακινό Κουρδιστάν με 3 πυραύλους», σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού στρατού που επικαλέστηκε το IRNA μέσω Telegram.

Από την έναρξη της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, όπου φιλοξενούνται στοιχεία του αμερικανικού στρατού, έχει γίνει στόχος επανειλημμένων επιδρομών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, τα περισσότερα από τα οποία πάντως αναχαιτίστηκαν από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Η Τουρκία κάλεσε τον Ιρανό πρεσβευτή μετά την εκτόξευση πυραύλου

Στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε ο πρεσβευτής του Ιράν στην Αγκυρα, μετά την εκτόξευση πυραύλου από το Ιράν που εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο και καταρρίφθηκε από συστήματα του ΝΑΤΟ.

Η τουρκική διπλωματία προχώρησε σε επίσημο διάβημα προς την Τεχεράνη για το συμβάν που αφορά παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας.

Ο Ιρανός πρέσβης κλήθηκε στο τουρκικό πουργείο Εξωτερικών, όπου του μεταφέρθηκε η έντονη αντίδραση της Αγκυρας για την εκτόξευση του πυραύλου.

Σημειώνεται επίσης, πως ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Μουσταφά Τσιφτσί, δήλωσε ότι δεν καταγράφεται καμία ασυνήθιστη κινητικότητα στα σύνορα με το Ιράν.

Όπως ανέφερε: «Δεν υπάρχει καμία ασυνήθιστη δραστηριότητα στα σύνορά μας. Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία κατάσταση που να μας ανησυχεί».

Παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία εισόδων-εξόδων της τελευταίας εβδομάδας, σημειώνοντας ότι οι ροές είναι ισορροπημένες στα πέντε συνοριακά περάσματα της περιοχής.

Συγκεκριμένα:

3 Μαρτίου: 2.032 είσοδοι - 1.966 έξοδοι

2 Μαρτίου: 1.754 είσοδοι - 1.938 έξοδοι

1 Μαρτίου: 1.224 είσοδοι - 1.591 έξοδοι

28 Φεβρουαρίου: 4.823 είσοδοι - 5.050 έξοδοι

Τόνισε ότι οι νομάρχες των επαρχιών Βαν, Χακιάρι, Ιγντίρ και Αγρί παρακολουθούν στενά την κατάσταση. Ανέφερε ότι το Ιράν έχει προς το παρόν εμποδίσει τους δικούς του πολίτες να εξέλθουν προς την Τουρκία, ενώ επιτρέπει τη διέλευση Τούρκων και πολιτών τρίτων χωρών.

Η Τουρκία «δεν ήταν ο στόχος του πυραύλου»

Η Τουρκία «δεν ήταν ο στόχος του πυραύλου» που εκτοξεύθηκε από το Ιράν, κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο και αναχαιτίσθηκε και καταρρίφθηκε από νατοϊκά αντιαεροπορικά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί στην ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε Τούρκος αξιωματούχος.

«Πιστεύουμε ότι στόχος ήταν στρατιωτική βάση στην Κύπρο, αλλά παρεξέκλινε της πορείας του», πρόσθεσε ο τούρκος αξιωματούχος που δεν κατονομάσθηκε.