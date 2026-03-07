Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η στιγμή που ιρανικό drone συντρίβεται στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εκτός ελέγχου, καθώς οι εντάσεις μεταξύ Ιράν και γειτονικών χωρών συνεχίζουν να προκαλούν διεθνή ανησυχία.

Νωρίτερα σήμερα, ένα περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι δεν θα στοχεύει πλέον γειτονικά κράτη και την ταυτόχρονη συγγνώμη για προηγούμενες επιθέσεις, έδειξε πόσο εύθραυστη είναι η κατάσταση στην περιοχή.

Μια επίθεση με ιρανικά drones κοντά στους κεντρικούς τερματικούς σταθμούς του αεροδρομίου του Ντουμπάι το πρωί του Σαββάτου, ανάγκασε προσωρινά την αναστολή των πτήσεων.

Το Dubai Media Office εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, δηλώνοντας: «Για την ασφάλεια των επιβατών, του προσωπικού του αεροδρομίου και των πληρωμάτων των αεροπορικών εταιρειών, οι λειτουργίες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB) έχουν προσωρινά ανασταλεί». Αργότερα το αεροδρόμιο ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις επαναλαμβάνονται μερικώς.

Βίντεο που τράβηξε μάρτυρας και επαλήθευσε το BBC, δείχνει ένα drone να συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι. Η ακριβής τοποθεσία της πτώσης δεν είναι ξεκάθαρη, φαίνεται όμως να βρίσκεται κοντά στην περιοχή των τερματικών, ενώ μάρτυρες ανέφεραν ότι μετά από έναν δυνατό κρότο εμφανίστηκε μαύρος καπνός πάνω από το αεροδρόμιο.

Ανταποκρίτρια του Euronews μάλιστα, βρισκόταν σε πτήση της Emirates με προορισμό το Κέιπ Τάουν όταν σημειώθηκε η επίθεση και μεταφέρθηκε με ασφάλεια σε υπόγειο χώρο του τερματικού σταθμού μαζί με άλλους επιβάτες.

Μετά από περίπου μία ώρα, οι επιβάτες επέστρεψαν στο αεροπλάνο, το οποίο απογειώθηκε με ασφάλεια.

Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει αν σημειώθηκαν αναχαιτίσεις ή ζημιές στο αεροδρόμιο, το οποίο θεωρείται το πιο πολυσύχναστο διεθνώς.

Με πληροφορίες από BBC / Euronews



