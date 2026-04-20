Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η στιγμή που αμερικανικό αντιτορπιλικό εξαπολύει πυρά κατά του ιρανικού πλοίου «Touska»

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ άνοιξε πυρ κατά ιρανικού φορτηγού πλοίου.

Το πλοίο φέρεται να επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό που έχουν ορίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες στα ιρανικά λιμάνια, θέτοντάς το υπό τον έλεγχό τους, όπως έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση του στη δική του πλατφόρμα Truth Social.

Το φορτηγό πλοίο Touska, που έφερε ιρανική σημαία, «προσπάθησε να παραβιάσει τον θαλάσσιο αποκλεισμό μας και πλήρωσε το τίμημα», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό αναχαίτισε το φορτηγό πλοίο «στον Κόλπο του Ομάν και το διέταξε να σταματήσει», αλλά όταν το πλήρωμα αρνήθηκε να συμμορφωθεί, το πολεμικό πλοίο το απενεργοποίησε πυροβολώντας στο μηχανοστάσιο και «οι πεζοναύτες των ΗΠΑ έχουν πλέον τον έλεγχο του πλοίου», σύμφωνα με τον Τραμπ.

Η CENTCOM δημοσίευσε βίντεο που δείχνει το αντιτορπιλικό USS Spruance να βάλλει με το κύριο πυροβόλο του προς το υπό ιρανική σημαία φορτηγό πλοίο Touska, καθώς αυτό επιχειρούσε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των ΗΠΑ:

Το Ιράν απειλεί με αντίποινα για το πλοίο

Από την πλευρά του, το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι «θα ανταποδώσει σύντομα» την ενέργεια του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού να πάρει διά της βίας τον έλεγχο ιρανικού φορτηγού πλοίου.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα ανταποδώσουν σύντομα», «θα λάβουν μέτρα αντιποίνων για αυτή την ενέργεια ένοπλης πειρατείας» και «εναντίον των αμερικανών στρατιωτικών», ανέφερε μέσω Telegram εκπρόσωπος του ιρανικού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας.

Κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι «παραβίασε την κατάπαυση του πυρός» δύο εβδομάδων, που εφαρμόζεται από την 8η Απριλίου.

Υπενθυμίζεται πως το Ιράν ανακοίνωσε την Παρασκευή την άρση του αποκλεισμού του στα Στενά του Χορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα, όμως το Σάββατο πήρε πίσω την κίνηση, γνωστοποιώντας πως επανέρχεται ο «αυστηρός έλεγχός» του, με δεδομένη την απόφαση των ΗΠΑ να συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του χθες Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη πως παραβίασε την κατάπαυση του πυρός, η ισχύς της οποίας εκπνέει μεθαύριο Τετάρτη, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον ιδίως γαλλικού και βρετανικού πλοίου, κατ’ αυτόν.