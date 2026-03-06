Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Χάσιμο χρόνου η χερσαία εισβολή, το Ιράν έχει χάσει τα πάντα» δηλώνει ο Τραμπ

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται για έκτη συνεχόμενη ημέρα και η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται.

Την ώρα που το τελευταίο εικοσιτετράωρο συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, με τη σύγκρουση να επεκτείνεται σε ολόκληρη την περιοχή και πιο συγκεκριμένα, με την ισραηλινή χερσαία επιχείρηση να βρίσκεται σε εξέλιξη στον Λίβανο και το Ιράν να πλήττει αμερικανικούς στόχους σε χώρες του Κόλπου, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθαρίζει πως το Ιράν «έχει χάσει τα πάντα».

Μιλώντας στο NBC News από τον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι μια ενδεχόμενη χερσαία εισβολή αμερικανικών δυνάμεων στην Τεχεράνη θα ήταν «χάσιμο χρόνου», απορρίπτοντας ταυτόχρονα τις ελπίδες για διπλωματική λύση στον πόλεμο.

Παράλληλα, ανακοίνωσε πως ότι ο ρυθμός και η ένταση των αμερικανικών επιθέσεων θα συνεχιστούν, τονίζοντας πως στόχος του είναι «να μπούμε μέσα και να καθαρίσουμε τα πάντα», ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα ηγεσία στο Ιράν.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ «συνεχίζουν να καταστρέφουν ολοκληρωτικά τον εχθρό, πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο και σε επίπεδα που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί».

Τέλος, δήλωσε ότι το Ιράν εξακολουθεί να αναζητά διπλωματικές οδούς για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο οι ΗΠΑ δεν ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε κάποια συμφωνία.

«Καλώ για ακόμη μία φορά όλα τα μέλη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, τον στρατό και την αστυνομία να παραδώσουν τα όπλα τους. Είναι η στιγμή να σταθείτε στο πλευρό του ιρανικού λαού και να συμβάλετε ώστε να πάρει πίσω τη χώρα του. Μετά από τόσα χρόνια, έχετε την ευκαιρία να πάρετε πίσω τη χώρα σας. Αποδεχθείτε την ασυλία, θα σας δοθεί. Θα είστε απόλυτα ασφαλείς, διαφορετικά θα αντιμετωπίσετε βέβαιο θάνατο, κάτι που δεν θα ήθελα να συμβεί», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Independent