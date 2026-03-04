Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Φόβοι για δεκάδες νεκρούς μετά τη βύθιση της ιρανικής φρεγάτας στη Σρι Λάνκα

Η ιρανική φρεγάτα IRIS Dena, βυθίστηκε σήμερα στον Ινδικό Ωκεανό, στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας.

Μέχρι στιγμής από το ναυάγιο του ιρανικού πλοίου με πλήρωμα 180 ατόμων, έχουν διασωθεί περίπου 30 άτομα και συνεχίζεται η αναζήτηση τυχόν άλλων επιζώντων.

Η αιτία της βύθισης παραμένει άγνωστη, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως η IRIS Dena είχε δεχτεί επιθέσεις και νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, στοχεύοντας τις στρατιωτικές και ασφαλείας υποδομές της χώρας.

Η Iris Dena, βασικό αντιτορπιλικό του Ιράν, έπλεε εκτός των χωρικών υδάτων της Σρι Λάνκα όταν έστειλε σήμα κινδύνου στις 5:08 π.μ. τοπική ώρα, όπως ενημέρωσε το κοινοβούλιο ο υπουργός Εξωτερικών της Σρι Λάνκα, Βιτζίθα Χεράθ.

Η Σρι Λάνκα ανταποκρίθηκε άμεσα, στέλνοντας πλοία του ναυτικού και δυνάμεις της αεροπορίας προς το πλοίο που βρισκόταν σε κίνδυνο.

Οι αξιωματικοί του ναυτικού διέσωσαν 32 ναύτες που τραυματίστηκαν σοβαρά, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καραπίτια στην παράκτια πόλη Γκαλέ, σύμφωνα με τον Χεράθ.

Συνεχίζεται η έρευνα για τον υπόλοιπο αριθμό του πληρώματος. Ο εκπρόσωπος του ναυτικού, ανέφερε ότι εντοπίστηκαν πτώματα να επιπλέουν στο σημείο όπου το πλοίο βυθίστηκε.

«Δεν έχουμε δει το πλοίο, αλλά παρατηρήσαμε πετρελαιοκηλίδες και σωστικά μέσα», δήλωσε ο Καπ. Μπουντίκα Σαμπάθ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Παρά το γεγονός ότι το περιστατικό συνέβη εκτός των χωρικών υδάτων της Σρι Λάνκα, η χώρα αντέδρασε σύμφωνα με τη δέσμευσή της σε διεθνείς συνθήκες ναυτικής έρευνας και διάσωσης.

Με πληροφορίες από NYT