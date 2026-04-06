Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ελληνικοί patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία

Το ΓΕΕΘΑ ανακοίνωσε ότι τα ξημερώματα της Μεγάλης Δευτέρας, ελληνική μονάδα αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε ένα ιρανικό drone.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διεθνούς αποστολής για την ενίσχυση της αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας, με τη χρήση ενός μόνο βλήματος και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες εμπλοκής.

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο σύστημα έχει εμπλακεί επιχειρησιακά, καθώς στο παρελθόν είχε αναχαιτίσει και ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ για την κατάρριψη ιρανικού drone στη Σαουδική Αραβία

«Γνωρίζεται ότι τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 και πρώτες πρωινές ώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε ένα στόχο (Μη Επανδρωμένο Αερόχημα – UAV), σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής. Η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της».