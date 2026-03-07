Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Δεν είμαστε εύκολη λεία» διαμηνύει ο πρόεδρος των ΗΑΕ

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται ολοένα και περισσότερο, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν φαίνεται να επεκτείνεται και σε άλλα κράτη της περιοχής.

Νωρίτερα σήμερα σημειώθηκαν νέες επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στον Κόλπο και για ένα ευρύτερο μέτωπο σύγκρουσης.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο πρόεδρος των ΗΑΕ, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τους «εχθρούς» της χώρας, τονίζοντας ότι η ευημερία και η εικόνα σταθερότητας των Εμιράτων δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως ένδειξη αδυναμίας.

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε νοσοκομείο, όπου συνάντησε τραυματίες από ιρανικό πλήγμα, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι «τα ΗΑΕ έχουν σκληρό δέρμα και πικρή σάρκα, δεν είμαστε εύκολη λεία». Οι δηλώσεις του έρχονται τη στιγμή που το Ιράν συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον χωρών του Κόλπου και του Ισραήλ, ως απάντηση στα αεροπορικά πλήγματα που δέχεται εδώ και ημέρες από αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις.

Την ίδια ώρα, αναλυτές εκτιμούν ότι η σύγκρουση μπορεί να επηρεάσει την προσέλκυση επενδύσεων και τη ροή εύπορων επιχειρηματιών προς τα ΗΑΕ.

Ωστόσο, αρκετοί επενδυτές και κάτοικοι θεωρούν ότι οι ισχυρές υποδομές και η σταθερή διακυβέρνηση της χώρας θα επιτρέψουν στα Εμιράτα να ξεπεράσουν την κρίση και να εξέλθουν ακόμη πιο ισχυρά από αυτήν.

Με πληροφορίες από Bloomberg