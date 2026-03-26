Πόλεμος Μέση Ανατολή: «Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για συμφωνία με Ιράν» αναφέρουν οι ΗΠΑ

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, παρά τις αντικρουόμενες δηλώσεις των περασμένων ημερών, υποστηρίζει πως υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» για πιθανή συμφωνία με το Ιράν.

Ο Στιβ Γουίτκοφ επιβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον έχει ήδη διαβιβάσει στην Τεχεράνη ένα σχέδιο 15 σημείων μέσω του Πακιστάν, την ώρα που το Ιράν έχει δώσει «επίσημη απάντηση».

«Θα δούμε πού θα οδηγηθούν τα πράγματα και αν μπορούμε να πείσουμε το Ιράν ότι αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο καμπής, χωρίς καλές εναλλακτικές, πέρα από περισσότερους θανάτους και καταστροφή. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι αυτό είναι εφικτό», ανέφερε ο Γουίτκοφ σε συνεδρίαση του αμερικάνικου υπουργικού συμβουλίου.

ΗΠΑ: Κατηγορούν το Ιράν για «καθυστέρηση συνομιλιών» όσο μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Ο ίδιος κατηγόρησε το Ιράν ότι «καθυστερεί τις συνομιλίες» και απορρίπτει επανειλημμένα τα αιτήματα των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη αναζητά έναν «δρόμο διαφυγής» από τον πόλεμο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν δεχθεί «πολλαπλές προσεγγίσεις από χώρες της περιοχής και άλλους παράγοντες» που επιθυμούν να συμβάλουν στον τερματισμό της σύγκρουσης με ειρηνικό τρόπο.

Σύμφωνα με τον Γουίτκοφ, το Ιράν έχει ενημερώσει Αμερικανούς διαπραγματευτές ότι διαθέτει περίπου 460 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, ποσότητα που, όπως υποστηρίζεται, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή έως και 11 πυρηνικών όπλων.

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτική απέναντι στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, καθώς δέχθηκε δύο στρατιωτικά πλήγματα τον τελευταίο χρόνο κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων της 28ης Φεβρουαρίου που σηματοδότησαν την έναρξη του τρέχοντος πολέμου.

Ιράν: «Μονόπλευρη και άδικη» η πρόταση

Σύμφωνα με το Reuters, το Ιράν χαρακτήρισε την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου «μονόπλευρη και άδικη», αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω εξέλιξη. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφερε ότι το σχέδιο έχει ήδη εξεταστεί από κορυφαία στελέχη της χώρας, συμπεριλαμβανομένου εκπροσώπου του τέως Ανώτατου Ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ.

«Με λίγα λόγια, η πρόταση ζητά από το Ιράν να παραιτηθεί από την ικανότητά του να αμύνεται, με αντάλλαγμα ένα ασαφές σχέδιο άρσης των κυρώσεων», σημείωσε.

Όπως πρόσθεσε, δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για να προχωρήσει, ενώ «δεν υπάρχει ακόμη καμία συμφωνία για διαπραγματεύσεις» και οι συνομιλίες δεν φαίνονται ρεαλιστικές στο παρόν στάδιο.

Παρά ταύτα, Τουρκία και Πακιστάν συνεχίζουν προσπάθειες για τη διαμόρφωση κοινού εδάφους.

Τραμπ: «Μεγάλοι διαπραγματευτές, κακοί μαχητές»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε εκ νέου ότι η στρατιωτική ισχύς του Ιράν έχει ουσιαστικά εξουδετερωθεί, παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση.

«Τους διαλύουμε ολοκληρωτικά. Έχουν ηττηθεί και δεν πρόκειται να επανέλθουν. Έχουν τώρα την ευκαιρία να κάνουν συμφωνία, αλλά αυτό εξαρτάται από αυτούς», δήλωσε.

Όπως είπε, οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει τα αποθέματα πυραύλων και drones, τη βιομηχανική βάση άμυνας, το ναυτικό και την αεροπορία του Ιράν και μεγάλο μέρος των εκτοξευτών, κάνοντας λόγο για έως και 90%.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τους Ιρανούς ηγέτες «πολύ έξυπνους διαπραγματευτές», προσθέτοντας πως «είναι κακοί μαχητές, αλλά εξαιρετικοί διαπραγματευτές».

Σε νέα του παρέμβαση από τον Λευκό Οίκο, πριν την έναρξη του υπουργικού συμβουλίου, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα: αυτοί παρακαλούν για συμφωνία, όχι εγώ. Και όποιος βλέπει τι έχει συμβεί εκεί, καταλαβαίνει γιατί», ανέφερε.

Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην υπάρξει τελικά συμφωνία ή κατάπαυση του πυρός, λέγοντας: «Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Δεν ξέρω αν θέλουμε να το κάνουμε».

Με πληροφορίες από Wall Street Journal, Al Jazeera