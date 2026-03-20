Πόλεμος Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ αποστέλλουν χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες

Οι ΗΠΑ προχωρούν στην αποστολή χιλιάδων επιπλέον πεζοναυτών και ναυτών στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters, σε μια εξέλιξη που έρχεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων στην περιοχή.

Η ανάπτυξη δυνάμεων περιλαμβάνει το USS Boxer, μαζί με τη Μονάδα Εκστρατείας Πεζοναυτών (Marine Expeditionary Unit - MEU) που επιβαίνει σε αυτό, και συνοδευτικό πολεμικό πλοίο. Η κίνηση αυτή συνδέεται με προηγούμενες πληροφορίες του Reuters ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, ο ίδιος ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους την Πέμπτη, απέφυγε να επιβεβαιώσει συγκεκριμένα σχέδια, δηλώνοντας ότι «δεν τοποθετεί στρατεύματα πουθενά», αλλά προσθέτοντας πως αν το έκανε, δεν θα το ανακοίνωνε δημόσια.

Πόλεμος Μέση Ανατολή: Απροσδιόριστος ο ρόλος των νέων Αμερικάνικων δυνάμεων

Οι πηγές, που ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους, δεν διευκρίνισαν τον ακριβή ρόλο που θα αναλάβουν οι επιπλέον δυνάμεις. Ωστόσο, ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι οι μονάδες αναχωρούν από τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ περίπου τρεις εβδομάδες νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε το Πεντάγωνο έχουν σχολιάσει επισήμως τις εξελίξεις.

Η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να επηρεάζει ήδη τις διεθνείς ισορροπίες και τις ενεργειακές αγορές.

Πόλεμος Μέση Ανατολή: Νέες δηλώσεις Τραμπ κατά συμμάχων ΝΑΤΟ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση σήμερα κατά των νατοϊκών συμμάχων των ΗΠΑ για μη υποστήριξη στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, αποκαλώντας τους μακροχρόνιους συμμάχους των ΗΠΑ «δειλούς».

«Χωρίς τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ ΤΙΓΡΗ!» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ έχει ζητήσει από τους μεγάλους συμμάχους των ΗΠΑ και άλλους, με κανέναν από τους οποίους δεν διαβουλεύτηκε ούτε συμβουλεύτηκε για τον πόλεμο, να βοηθήσουν στη θωράκιση της ασφάλειας της ναυσιπλοϊας μέσω των Στενών του Χορμούζ, που το Ιράν έκλεισε μετά την έναρξη ης αμερικανοισραηλινής επίθεσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκφράζει παράπονα ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν θέλουν να συμμετάσχουν στον πόλεμο κατά του Ιράν, κι όμως εξακολουθούν να παραπονιούνται για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου.

«Τώρα που η μάχη ΚΕΡΔΗΘΗΚΕ στρατιωτικά, με πολύ μικρό κίνδυνο για αυτούς, παραπονιούνται για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου που αναγκάζονται να πληρώσουν, αλλά δεν θέλουν να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Χορμούζ, έναν απλό στρατιωτικό ελιγμό που είναι ο μοναδικός λόγος για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου. Τόσο εύκολο για αυτούς να το κάνουν, με τόσο μικρό κίνδυνο», έγραψε. «ΔΕΙΛΟΙ, και θα το ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ!», συνέχισε.

Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Ιαπωνία και Καναδάς δεσμεύτηκαν σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν χθες να ενώσουν τις δυνάμεις τους για «κατάλληλες προσπάθειες για να διασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση μέσω των Στενών».

Ωστόσο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ξεκαθάρισε ότι αυτό προϋποθέτει τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε μετά από μια σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες ότι η υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και η προώθηση της αποκλιμάκωσης είναι «το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε», προσθέτοντας: «Δεν έχω ακούσει κανέναν εδώ να εκφράζει την προθυμία να εισέλθει σε αυτό τον πόλεμο - το αντίθετο μάλιστα».

Με πληροφορίες από Reuters