Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Στη δημοσιότητα φωτογραφίες των νεκρών Ισραηλινών στρατιωτών

Φωτογραφίες των νεκρών Ισραηλινών από τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς έδωσαν στη δημοσιότητα οι ισραηλινές δυνάμεις.

«Αυτά είναι μερικά μόνο από τα πρόσωπα των πεσόντων στρατιωτών στον πόλεμο κατά της Χαμάς. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών τους σε αυτές τις οδυνηρές στιγμές και μαζί θα συνεχίσουμε για τη μνήμη τους», ανέφεραν οι ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες νωρίτερα είχαν ανακοινώσει «βρήκαν 1.500 πτώματα μαχητών της Χαμάς».

«Περίπου 1.500 πτώματα μαχητών της Χαμάς έχουν βρεθεί στο Ισραήλ γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αντισυνταγματάρχης Ρίτσαρντ Χεχτ, οι δηλώσεις του οποίου μαρτυρούν το εύρος της άνευ προηγουμένου επίθεσης που εξαπέλυσε το Σάββατο η Χαμάς στο νότιο Ισραήλ. Μέχρι στιγμής ο στρατός έκανε λόγο για περίπου χίλιους μαχητές της Χαμάς που διείσδυσαν στο ισραηλινό έδαφος.

Την σημερινή τέταρτη ημέρα των εχθροπραξιών, «ο στρατός έχει λίγο πολύ ανακτήσει τον έλεγχο του φράκτη στα σύνορα» με τη Γάζα, «αλλά ακόμη μπορούν να υπάρξουν διεισδύσεις», πρόσθεσε ο Χεχτ.

Ωστόσο «γνωρίζουμε ότι από τη χθεσινή νύχτα, κανείς δεν εισήλθε» στο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, πρόσθεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο στρατός έχει «σχεδόν ολοκληρώσει» την εκκένωση 24 τοποθεσιών που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας, την απομάκρυνση των κατοίκων των οποίων είχε αποφασίσει.An IAF combat helicopter attacked a terrorist squad identified by Maglan unit of the IDF force, near the fence in the Zikim area.

Στον αντίποδα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε σήμερα πως ο πλήρης αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας, που ανακοίνωσε χθες ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, απαγορεύεται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

«Η επιβολή αποκλεισμών που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή αμάχων στερώντας τους βασικά αγαθά για την επιβίωσή τους απαγορεύεται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», δήλωσε σήμερα σε ανακοίνωση ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ.