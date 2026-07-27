Πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν: Ο Τραμπ δίνει «χώρο στις διαπραγματεύσεις» - Απογοητευμένοι οι Αμερικανοί

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις κατά του Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στη διπλωματία, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ.

Μιλώντας στο Fox News την Κυριακή, ο πρέσβης Μάικ Γουόλτς ανέφερε ότι ο πρόεδρος «δίνει λίγο χώρο στις διαπραγματεύσεις, τους δίνει λίγο περιθώριο».

Ένας εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού δήλωσε την Κυριακή ότι η Τεχεράνη είχε σταματήσει τις «ανταποδοτικές» επιθέσεις στην περιοχή ως αντίδραση.

Η παύση αυτή έρχεται μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες καθημερινών αμερικανικών επιθέσεων και ανταποδοτικών επιθέσεων, οι οποίες ουσιαστικά ανέτρεψαν την εκεχειρία που είχε επιτευχθεί τον Ιούνιο.

«Ανοιχτές» οι επιλογές του Τραμπ

Ερωτηθείς αν ο Τραμπ είχε αποφασίσει να μην προχωρήσει σε κλιμάκωση της σύγκρουσης προς το παρόν, ο Γουόλτς δήλωσε στο NBC: «Δεν θα το έθετα έτσι. Ο πρόεδρος διατηρεί όλες τις επιλογές ανοιχτές».

Ο Γουόλτς απέρριψε επίσης δημοσιεύματα της «New York Times» σύμφωνα με τα οποία αξιωματούχοι της κυβέρνησης είχαν προειδοποιήσει ότι η επέκταση των εχθροπραξιών θα μπορούσε να εξαντλήσει επικίνδυνα τα ήδη μειωμένα αποθέματα πυρομαχικών αεροπορικής άμυνας.

«Ο αμερικανικός στρατός... διαθέτει όλα όσα χρειάζεται για να διεξάγει αυτή την εκστρατεία με την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα», ανέφερε.

Μέχρι το βράδυ της Κυριακής, ο Τραμπ δεν είχε μιλήσει δημόσια για τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά νωρίτερα είχε δημοσιεύσει στον λογαριασμό του στο «Truth Social» εικόνες που είχαν δημιουργηθεί με υπολογιστή και απεικόνιζαν αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη να βομβαρδίζουν ιρανικά πλοία και το νησί Χαργκ.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν και το Ομάν πραγματοποίησαν αρκετούς γύρους τεχνικών συνομιλιών στην Τεχεράνη την Παρασκευή και το Σάββατο για να συζητήσουν τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι.

Οι διαμάχες για τον έλεγχο των Στενών αναζωπύρωσαν τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν νωρίτερα αυτό το μήνα και εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

Το Ιράν και οι ΗΠΑ υπέγραψαν τον Ιούνιο μνημόνιο κατανόησης με σκοπό την παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και την επαναλειτουργία των Στενών, καθώς και την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου εντός των επόμενων 60 ημερών.

Ωστόσο, μετά την επίθεση των ιρανικών δυνάμεων εναντίον δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ στις 13 Ιουλίου, οι ΗΠΑ επανέλαβαν τις αεροπορικές επιθέσεις κατά της χώρας και επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Το Ιράν αντέδρασε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και βάσεων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις Αμερικανοί στρατιώτες. Από τότε, οι αμερικανικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Ιράν.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο νέος υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Πιτ Χέγκσεθ την ερχόμενη εβδομάδα για να συζητήσουν το θέμα του στενού, το οποίο αποτελεί μία από τις βασικότερες διαδρομές μεταφοράς πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου και άλλων βασικών εμπορευμάτων παγκοσμίως.

«Όσον αφορά τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ελεύθερης εμπορικής ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ, εκεί είναι που έχουμε απόλυτη σύμπνοια», δήλωσε ο Στρίτινγκ στο BBC.

Την περασμένη εβδομάδα, οι τιμές του πετρελαίου έφτασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάιο, καθώς η αναζωπύρωση των συγκρούσεων πυροδότησε φόβους για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Καθώς ο πόλεμος πλησιάζει τον πέμπτο μήνα, παραμένει σε μεγάλο βαθμό μη δημοφιλής στις ΗΠΑ, με μια νέα δημοσκόπηση της CBS/YouGov να δείχνει ότι το 57% των Αμερικανών αισθάνεται απογοητευμένο από τη σύγκρουση και μόνο το 19% είναι αισιόδοξο.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή από την έναρξη του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου με το Ιράν τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, με τη συντριπτική πλειοψηφία να προέρχεται από το Ιράν και τον Λίβανο.

Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να συναντήσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο την Τρίτη.

Με πληροφορίες από BBC